E' giusto che Fabio Quagliarella torni in Nazionale a 36 anni? E' giusto convocarlo quando il nuovo corso iniziato da Roberto Mancini dovrebbe proseguire all'insegna del ‘largo ai giovani'? Sì, è giusto. Perché l'attaccante della Samp non dovrebbe meritare la soddisfazione di indossare ancora una volta la casacca dell'Italia? Finora lo ha meritato sul campo a dispetto della carta d'identità e della concorrenza di colleghi che hanno qualche bianco in meno ma non riescono a segnare quanto lui. Sedici reti, titolo di capocannoniere in pugno, in classifica marcatori è davanti a Cristiano Ronaldo e a bersaglio ci va da ben 11 partite consecutive e domenica scorsa s'è tolta la soddisfazione di emulare Gabriel Omar Batistuta.

Lacrime ed emozione in diretta tv, applausi a scena aperta. Tutto vero, tutto meritato. Già, il merito… deve essere questo che ha spinto il ‘Mancio' a dare fiducia al calciatore nonostante troppo in là con gli anni inserendo il suo nome nella lista dei giocatori (ne dà notizia la Gazzetta) da selezionare per il prossimo stage di Coverciano tra lunedì e martedì prossimo. Un ritorno in Azzurro dopo tre anni dall'ultima convocazione (allora fu il commissario tecnico, Antonio Conte, a chiamare Quagliarella) e a ridosso delle qualificazioni per il prossimo Europeo 2020: sì, perché anche un ‘vecchietto' (che ha l'argento vivo addosso) può essere utile alla causa in un momento difficile per gli attaccanti italiani. Un traguardo da raggiungere a tutti i costi dopo la delusione per la mancata partecipazione alla Coppa del Mondo in Russia.

Chi ci sarà nella lista dei convocati? Oltre a Quagliarella dovrebbero partecipare allo stage anche Conti, Inglese, Spinazzola, El Shaarawy. Mentre non verranno chiamati quei calciatori che giocano all'estero come Verratti e Balotelli, oltre a quelli che scenderanno in campo nei posticipi di campionato in programma lunedì prossimo (Cagliari-Atalanta e Frosinone Lazio).