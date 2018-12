La legge è uguale per tutti, così è pure a Old Trafford dove tutti vengono perquisiti prima di entrare nell’impianto, incluso chi con 253 gol segnati è il più grande bomber di sempre del Manchester United. Uno che ha disputato 559 partite e vinto un mare di trofei, inclusa la Champions League. Il nome del perquisito è Wayne Rooney. L’immagine del bomber che stava per entrare nel ‘Teatro dei Sogni’ per Manchester United-Huddersfield è diventata in breve tempo virale.

Rooney perquisito prima di Manchester United – Huddersfield

L’MLS è finita, Rooney è tornato in Inghilterra per stare con la famiglia in questi giorni di festa ed è tornato a Old Trafford per vedere dal vivo il Manchester United, che da nemmeno due settimane è allenato dal suo vecchio compagno di squadra Ole Gunnar Solskjaer. Quando è entrato nell’impianto Rooney è stato perquisito da uno degli addetti alla sicurezza. Il regolamento è severo e impedisce di introdurre oggetti specifici all’interno dello stadio dello United e con grande zelo quell’uomo ha controllato uno dei simboli dei Red Devils. Naturalmente la foto è arrivata instantanea, sui social è stata pubblicata e ha fatto il giro del mondo. Sugli spalti Rooney almeno si è divertito, con una doppietta di Pogba il Manchester ha ritrovato il successo anche in casa.

Gol, record e trofei: la carriera di Rooney con il Manchester United

Dopo un esordio da diciassettenne da urlo, Sir Alex Ferguson decide subito di investire su Rooney e lo prende dall’Everton. L’attaccante per quasi quindici anni veste la maglia dei Red Devils. Rooney fa parte di diversi cicli vincenti, gioca 559 partite, realizza 253 gol, record assoluto e primato tolto a Sir Bobby Charlton. Ha formato un duo favoloso con CR7, ma ha avuto poi tanti altri grandi partner offensivi. Conquista cinque volte la Premier League, la Champions nel 2008 e complessivamente diciannove trofei.