"Abbiamo perso, ma domani è già un altro giorno". Preso a schiaffi dal Siviglia di Montella ed eliminato dalla Champions League, José Mourinho prova a non pensare alla rabbia dei tifosi e a spostare l'attenzione sulla prossima partita. A cercare di calmare una piazza in fermento già da diverse settimane, è arrivata anche la stessa dirigenza con un'importante notizia di mercato: il rinnovo di Marcos Rojo.

Come comunicato ufficialmente dal club di Old Trafford, il difensore argentino ha prolungato la sua esperienza con il Manchester United fino al 2021, accordandosi anche per un'opzione per un'altra stagione. Nonostante i problemi fisici che hanno condizionato il giocatore, quella dei "Red Devils" è stata una mossa obbligata perchè sull'ex giocatore di Spartak Mosca e Sporting Lisbona era infatti già piombato con prepotenza il Paris Saint-Germain.

Le parole di Rojo e di Mourinho

Arrivato in Inghilterra nell'estate del 2014, per una cifra di 20 milioni di euro, il nazionale argentino ha raccontato tutta la sua felicità subito dopo la firma sul nuovo contratto: "Sono molto felice di prolungare la mia permanenza in questo fantastico club – ha spiegato Marcos Rojo al sito dello United – Quando sono arrivato, il mio obiettivo era aiutare la squadra a vincere trofei e l'abbiamo fatto nelle ultime due stagioni".

Tra i più felici, anche lo stesso José Mourinho: "Negli ultimi due anni Marcos si è rafforzato sempre più e ha sempre dimostrato grande professionalità – ha dichiarato il boss portoghese – Anche se il suo infortunio lo ha tenuto fuori causa nelle ultime settimane, Marcos sta lavorando duramente per tornare in piena forma. Sono felice che abbia firmato un nuovo contratto".