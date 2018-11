Non sembra essersi esaurito il periodo di sfortuna che ha colpito Benjamin Mendy dal suo arrivo al Manchester City: il terzino francese, che dopo aver perso gran parte della scorsa stagione per un infortunio al crociato, è costretto a fermarsi di nuovo per un altro lungo periodo di tempo a causa di un problema al ginocchio sinistro. A confermarlo è stato Pep Guardiola nella conferenza stampa di presentazione del match di Premier League in programma domani in casa del West Ham: il manager dei Citizens dovrà fare a meno anche di Bernardo Silva, che rimarrà solo questo fine settimana. Il tecnico catalano ad una precisa domanda di uno dei giornalisti presenti, che gli ha chiesto i tempi di recupero di Mendy, ha risposto in maniera sintetica e precisa sulle condizioni di Mendy: "Dalle 10 alle 12 settimane".

Il laterale francese si è operato a Barcellona una decina di giorni fa, durante la pausa per gli impegni delle nazionali, a causa di un guaio diverso rispetto al precedente: difatti questa volta si tratta di un problema al menisco del ginocchio sinistro e ora l'ex terzino di Marsiglia e Monaco dovrà star fermo per un bel po'. Mendy era stato inserito nella lista dei convocati diramata dal ct Didier Deschamps per le due gare in programma in questi giorni della Francia, ovvero il match di Europa League contro l'Olanda e l'amichevole contro l'Uruguay, ma l'infortunio e l'operazione hanno costretto il terzino a rinunciare. Il calciatore tornerà in campo solo nel 2019 e il rientro, secondo i tempi di recupero stimati dal Manchester City, è previsto solo a fine febbraio. Mendy dovrebbe farcela per la seconda parte della stagione e per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Un bel colpo per i Citizens che, però, sapranno ovviare alla sua assenza e valuteranno il suo rientro solo nelle migliori condizioni per dare l'assalto alle competizioni nella fase finale dell'annata calcistica.