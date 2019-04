Restano 4 partite e sono 4 partite tutte da vincere per confermarci campioni d'Inghilterra. Domani non è una partita facile ma sicuramente bella da giocare e sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare.

Pep Guardiola non ha nessuna intenzione di mollare la volata finale per la Premier League e il primo test per il suo Manchester City è il derby di Manchester di domani all'Old Trafford. Per i Citizens si tratta della prima di quattro tappe da cui passa la conquista del torneo nazionale: un successo sui cugini garantirebbe al club di Pep di diventare padrone del proprio destino. Dall'altro lato ci sono i Red Devils, che non stanno vivendo un buon periodo e le sei sconfitte nelle ultime 8 gare fra campionato e coppe (l'ultima per 0-4 contro l'Everton) non sono un buon segnale ma Guardiola avverte i suoi:

Ma io mi aspetto di vedere domani il miglior United. Hanno orgoglio, prepareranno la partita come sempre, tenendo conto dei loro punti forti e di quelli deboli, e cercheranno di vincere. Solskjaer gia' in discussione? Gli sono vicino. Nel nostro lavoro siamo soli, ci sentiamo soli, ma dobbiamo accettarlo, altrimenti meglio starsene a casa. Gli sono vicino.

Il manager spagnolo ha smentito poi le voci di mercato su Riyad Mahrez e ha fatto capire che il calciatore algerino non ha nessuna intenzione di lasciare il City:

Sarà con noi la prossima stagione e quelle dopo ancora. Non ho bisogno di parlare con lui, siamo felici del suo atteggiamento e del modo in cui ha giocato. Lui sa, come tutti, che c'è concorrenza all'interno di questa squadra ma non andrà da nessuna parte, resta qui. Lui è felice al Manchester e noi lo siamo di lui.

I dubbi e le probabili formazione

Kevin De Bruyne dovrà restare fuori per un problema muscolare riportato sabato col Tottenham: "Vedremo nei prossimi giorni, va migliorando ma per domani non sarà disponibile. Speriamo possa giocare ancora una o due partite e dalla prossima stagione cercheremo di avere ancora più cura di lui".

MANCHESTER UNITED (4-3-1-2): De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Pogba, Matic, McTominay; Lingard; Lukaku, Rashford. All. Solskjaer

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. All. Guardiola