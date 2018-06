Il colpo di calciomercato Politano è in canna per l'Inter pronta ad assicurarsi un rinforzo versatile per il suo attacco. Nelle ultime trattative però compare ancora il nome di Malcom che alle giuste condizioni potrebbe approdare sotto la Madonnina e puntellare ulteriormente il reparto offensivo di Spalletti. Nel frattempo ad infiammare il calciomercato è arrivata l'assenza del classe 1997 brasiliano nel ritiro del Bordeaux. Un'assenza giustificata dai classici "motivi di famiglia" ma che potrebbe anche rivelarsi il preludio ad un addio

Malcom-Inter, le notizie di calciomercato sulla trattativa

Negli ultimi giorni la possibile trattativa tra Inter e Bordeaux per il centrocampista offensivo si è raffreddata, con i nerazzurri impegnati a chiudere l'operazione Nainggolan prima e quella Politano poi. Nelle scorse settimane il giocatore ha dimostrato a più riprese di gradire un trasferimento a Milano, anche se gli uomini mercato del club meneghino hanno dovuto fare i conti con il muro delle richieste del Bordeaux. Appuntamento dunque rimandato alle prime settimane di luglio, con il calciatore che si sarebbe dovuto presentare in ritiro proprio nelle ultime ore.

Malcom assente dal ritiro del Bordeaux, indizio di mercato per l'Inter

L'assenza di Malcom nel ritiro del Bordeaux di Poyet ha fatto inevitabilmente rumore. Di solito in queste situazioni è lecito pensare ad un addio vicino del giocatore che dal canto suo nei giorni scorsi aveva confermato di volersi presentare alla ripresa dei lavori a prescindere dalle trattative di mercato. E invece ecco il colpo di scena che il club transalpino ha giustificato subito con una nota ufficiale divulgata attraverso i propri profili social: "Malcom è giustificato per motivi familiari. Tornerà ad allenarsi domenica".

Inter, le cifre della possibile operazione Malcom

Dichiarazioni di facciata o retroscena di mercato? Nei prossimi giorni arriveranno nuove indicazioni a proposito del futuro di Malcom. Nel frattempo l'Inter spera in un ammorbidimento delle richieste del Bordeaux che per il suo gioiellino ha chiesto circa 8 milioni per il prestito oneroso e un obbligo di riscatto fissato a 32 milioni. Troppo per i nerazzurri intenzionati ad assecondare la volontà di un prestito oneroso, ma senza la possibilità di un riscatto obbligatorio, soprattutto a quelle cifre. Trattative rimandate dunque a luglio, con Spalletti che nel frattempo si è cautelato con Politano.