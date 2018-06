Una cosa di una gravità senza precedenti, anche perché fa capire come da giovani e da ragazzi nascono certe culture e mentalità. Sono abitudini che sono 100 volte oltre alla parola sbagliato. Quanto avvenuto deve essere denunciato, con tutto quello che implica negli aspetti legati alle vicende disciplinari su cui il Coni non ha competenza.

Sono queste le parole che ha utilizzato Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della riunione di Giunta per commentare i cori dei ragazzi degli Under 15 della Juventus contro Napoli e i napoletani. Un episodio che ha suscitato un grande clamore nella serata di ieri quando è stato pubblicato questo video in cui i ragazzi della squadra giovanile bianconera hanno festeggiato la vittoria della semifinale scudetto contro gli azzurri riproponendo il delirante coro già sentito durante la partita all’Allianz Stadium. A pubblicare il video sui social network è stato un ragazzo di origine campana che poco dopo ha chiesto scusa per il suo comportamento con una stories di Instagram.

La Juve indagherà e punirà i colpevoli

Il club bianconero ha deciso di indagare su ciò che è accaduto e di punire i colpevoli e ha pubblicato un comunicato: "In seguito agli avvenimenti di Juventus-Napoli Under 15 il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati". Quello che è successo dopo la partita ha, chiaramente, fatto passare in secondo piano le gesta della giovane squadra che è stata capace di centrare la seconda finale tricolore consecutiva e così le reti di Mulazzi, Salducco e Giorgi sono state un po' accantonate per questo comportamento davvero deplorevole. I giovanotti della Vecchia Signora dovranno vedersela con la vincente di Atalanta-Inter.