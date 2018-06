Non sono bastate le polemiche e le critiche nate dopo il testa a testa in campionato. Non sono neanche servite le dure parole di chi si è sentito offeso di fronte a tanta ignoranza e inciviltà. La rivalità tra Juventus e Napoli ha infatti vissuto un nuovo delirante capitolo in occasione della semifinale scudetto del campionato Under 15. Dopo la vittoria per tre a zero sui partenopei, i ragazzini bianconeri hanno infatti festeggiato all'interno dello spogliatoio intonando il becero coro, diventato purtroppo famoso grazie alla parte più calda del tifo dell'Allianz Stadium.

Ripresi dall'immancabile registrazione video di un cellulare, i piccoli calciatori juventini si sono "distinti" cantando il classico "Sarò con te…" chiuso con la frase a sfondo razziale: "Napoli usa il sapone!". Un brutto e censurabile episodio che ha colpito anche la stessa società bianconera che, poche ore più tardi, ha emesso un comunicato ufficiale attraverso i propri account social.

La rabbia del club bianconero

"In seguito agli avvenimenti di Juventus-Napoli Under 15 – ha comunicato il club piemontese – il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati". Ciò che è successo dopo la partita, ha così fatto passare in secondo piano le gesta della squadra bianconera: capace di centrare la seconda finale tricolore consecutiva, che verrà giocata contro la vincente di Atalanta-Inter.

A pubblicare su Instagram il video della "bravata" (cancellato in un secondo momento dopo le critiche ricevute) sarebbe stato Luciano Pisapia: giovane giocatore approdato alla Juventus nella scorsa estate, nato e cresciuto a Salerno e calcisticamente formatosi nella Scuola Calcio Sant’Aniello di Gragnano. "Mi scuso con tutti quelli di Napoli – ha poi scritto Pisapia – Era solo l'euforia e la gioia di aver vinto contro una squadra rivale. Mi scuso per questo, non volevo offendere nessuno".