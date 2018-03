E' tornato in Italia, ma solo per disputare una partita con la maglia della sua nazionale. Nikola Maksimovic è sceso in campo a Torino con la Serbia nell'amichevole contro il Marocco che si è imposto per 2-1. Nel futuro del difensore classe 1991 però quasi certamente ci sarà nuovamente la Serie A, visto che a fine stagione finirà il prestito allo Spartak Mosca e Maksimovic tornerà al Napoli, nel club proprietario del suo cartellino.

Maksimovic, flop con il Napoli e passaggio allo Spartak

Nell'ultima sessione di calciomercato, il Napoli ha ceduto Maksimovic in prestito in Russia. Il difensore in azzurro dal 2016 non ha trovato modo di mettersi in luce anche a causa di qualche infortunio di troppo, con la società partenopea che ha deciso dunque di girarlo in prestito alla squadra allenata da Carrera. Chiuso da Albiol e Koulibaly, l'ex Torino era finito dietro anche a Chiriches, poi infortunatosi, nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Basti pensare che nella prima parte di stagione con il Napoli ha collezionato appena 4 presenze

Il futuro di Maksimovic, ecco cosa accadrà a giugno

Nel post partita di Serbia-Marocco, Maksimovic è tornato a parlare del suo futuro. Pochissimi dubbi per il calciatore che ha le idee chiare: "Io sono ancora un giocatore del Napoli e a giugno tornerò. Non si sa mai cosa può capitare e comunque in Italia sto bene". E infatti il contratto del serbo parla chiaro e prevede il suo ritorno in azzurro. Poi nella prossima estate toccherà al calciatore discutere con la dirigenza sulla sua situazione di mercato, per capire se ci saranno o meno i margini per la sua permanenza al Napoli.

Perché Maksimovic ha lasciato il Napoli e i rapporti con Sarri

Molto dipenderà anche da Maurizio Sarri. Proprio le scelte del tecnico sono state alla base dell'addio di Maksimovic che ha deciso di lasciare il Napoli per giocare con continuità anche in vista dei prossimi Mondiali: "Il rapporto con Sarri? Lui è un tecnico che non cambia molto e questo personalmente non mi piace molto. Io cercavo spazio, anche per il Mondiale, ma lui ha fatto altre scelte. Con Sarri però ho un buon rapporto e per lui avrò sempre buone parole".

Il Napoli dovrà decidere il futuro del difensore

Appuntamento dunque alla prossima estate, quando il Napoli dovrà decidere se confermare il calciatore costato più di 20 milioni di euro, oppure cederlo con la speranza di incassare un discreto tesoretto. La società potrebbe anche decidere di dare fiducia ad un calciatore che in terra partenopea non ha mai avuto l'opportunità di giocare con continuità, disponendo così di un'alternativa ai suoi centrali, potenziale titolare del futuro. A Maksimovic non resta che aspettare e nel frattempo fare il tifo per il Napoli prima di concentrarsi sui Mondiali: "Spero che il Napoli vinca lo scudetto, sono una squadra forte e lo scontro diretto sarà determinante".