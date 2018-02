Questa volta Riyad Mahrez l'ha combinata grossa. L'esterno offensivo algerino non ha gradito la mancata cessione nel mercato invernale da parte del Leicester e ha deciso di non presentarsi alla sessione odierna degli allenamenti delle "volpi". Un atteggiamento di protesta che ha fatto infuriare i vertici del club pronto a punirlo con una multa da record di circa 230mila euro.

Mahrez salta gli allenamenti, multa record dal Leicester.

Nella giornata di oggi senza alcun preavviso dunque Riyad Mahrez non si è presentato agli allenamenti del Leicester. Un atteggiamento di protesta che nasce dal mancato trasferimento del giocatore che aveva ancora una volta chiesto la cessione nell'ultima finestra di mercato invernale. Ecco allora che le Foxes sono pronte a punire il talentuoso calciatore africano con una multa salatissima di circa 230mila euro.

La super offerta del Manchester City per Mahrez e il no del Leicester.

A far infuriare Mahrez è stato il no del Leicester nell'ultima finestra di calciomercato alla proposta super del Manchester City. Il club di Guardiola per il calciatore ha messo sul piatto 74 milioni più una contropartita da decidere. Per la società protagonista poche stagioni fa di un'impresa con la vittoria del titolo sotto la guida di Claudio Ranieri, Mahrez è valutato addirittura 108 milioni.

La rivelazione di Mahrez ad un amico.

E a Sky Sport News un amico di Mahrez ha rivelato un'indiscrezione a proposito del risentimento del calciatore nei confronti del club con cui è legato fino al 2020: "E' la quarta finestra di mercato in cui il Leicester gli dice che lo cederà e andare al City era un sogno per lui. Sente di aver dato tutto quello che aveva per il Leicester e avrebbe voluto giocare per Guardiola a tutti i costi. Ora è molto giù per come è stato trattato da un club a cui ha dato tanto".