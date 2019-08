Come noto in FIFA 20 non ci sarà la Juventus, il club bianconero ha ceduto i diritti in esclusiva a PES. Nel videogioco della EA Sports ci saranno solo i nomi e i volti dei calciatori di Sarri, poi null’altro. Quei nomi e quei volti però saranno quelli della rosa del ha ceduto i diritti in esclusiva a PES ha ceduto i diritti in esclusiva a PES ha ceduto i diritti in esclusiva a PES, il nome che è stato scelto per la compagine bianconera.

Il logo e i colori della maglia della Juventus, cioè il Piemonte Calcio in FIFA 20

Sul web è apparso il logo della Juventus di FIFA 20, quello che comparirà nel videogioco della casa canadese, come si nota la zebra è in basso, la scritta è ben visibile, Piemonte Calcio, in mezzo le tre stellette. La maglia invece ha ben visibile le strisce tricolori sullo sfondo bianco, almeno guardando l’immagine da trasferta, rosa con una banda nera trasversale, e quella del portiere, pure queste due maglie sono comparse sul web. La maglia principale, secondo alcune indiscrezioni sarà nera con una striscia rosa.

I valori in FIFA 20 della Juventus Piemonte Calcio

Nella prima immagine diffusa sul web sono comparsi anche i valori della squadra bianconera. Naturalmente sono di livello assoluto quelli della Juventus, che ha 89 in attacco, 84 a centrocampo e 85 in difesa. La Juve in avanti ora in più allo sorso campionato ha Higuain, comunque in bilico, anche se può cedere Mandzukic e Dybala e avere Maurito Icardi. A metà campo sono arrivati due ottimi innesti: Ramsey e Rabiot, presi a costo zero rispettivamente dall’Arsenal e dal Paris Saint Germain. Il grande colpo è rappresentato dall’olandese de Ligt, pagato 85 milioni e preso dall’Ajax, il reparto difensivo è stato ampliato con il giovane turco Demiral. Come vice Szczesny è tornato Buffon. E in questi giorni è stato tesserato Danilo, Cancelo ha fatto percorso inverso con il City. Insomma tanti giocatori di spessore, che vanno a unirsi a elementi di qualità mondiale.