Una maglia nerazzurra, con il numero 10 e una scritta che parla da sola "Fenomeno". Così l'Inter sul suo profilo Instagram ha annunciato la presenza del grande ex Ronaldo per i festeggiamenti per i 110 anni del club in programma venerdì 9 marzo. Lo sfortunato bomber ha lasciato un segno indelebile con la casacca della formazione milanese, e a tal proposito il suo nome verra inserito nella Hall of Fame della società. Grande gioia per Ronaldo, che ne ha approfittato anche per lanciare un messaggio ai giocatori attuali dell'Inter di Luciano Spalletti.

Maglia Inter onore e responsabilità, il messaggio di Ronaldo ai nerazzurri

Ai microfoni di Sky, Ronaldo atterrato in Italia per prendere parte alla festa dell'Inter ha voluto dedicare un messaggio ai suoi eredi. Queste le parole, che non nascondono una strigliata, per i giocatori nerazzurri che avranno il compito di rendersi protagonisti di un finale in crescendo per conquistare l'obiettivo Champions: "I giocatori devono ricordare che indossare questa maglia importante è un onore, un'opportunità ma anche una grande responsabilità. Sacrifici e impegno non bastano, devono dare sempre il massimo".

Il Fenomeno esalta il Napoli, ma tifa ovviamente Inter

E i giocatori dell'Inter dovranno dar lustro alla maglia nerazzurra già in occasione del prossimo big match in casa del Napoli. Una squadra che ha intrigato con il suo gioco divertente ha intrigato Ronaldo, pronto però a tifare per la formazione di Spalletti: "Il Napoli sta giocando un calcio divertente, di qualità. Sarà una partita difficile, ma spero che vinca l'Inter".

Ronaldo il Fenomeno nella Hall of Fame dell'Inter

Festa grande dunque per il brasiliano approdato a Milano in occasione dei festeggiamenti per i 110 anni dell'Inter. Il suo nome, nonostante la sua militanza tra le fila del Milan nel 2007/2008 che ha fatto comunque arrabbiare numerosi tifosi nerazzurri, sarà inserito nella Hall of Fame della squadra del patron Suning. Un segno indelebile quello lasciato in Italia con la casacca dell'Inter dal Fenomeno, che solo la sfortuna probabilmente ha impedito che proseguisse ad altissimi livelli.