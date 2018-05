Il Real Madrid la sua l'ha già conquistata, ora tocca ai cugini dell'Atletico. Dopo il pareggio contro il Bayern Monaco, che ha permesso a Zinedine Zidane di volare a Kiev e partecipare alla sua terza finale di Champions consecutiva, la squadra di Diego Simeone cerca ora il pass per Lione: città che ospiterà l'ultimo atto dell'Europa League. I "Colchoneros" partono con i favori del pronostico, dopo il pareggio colto in casa dell'Arsenal, e rischiano davvero di rappresentare la seconda squadra di Madrid nell'Europa del calcio.

Una prospettiva intrigante per la capitale spagnola, che potrebbe diventare la seconda città nella storia delle due competizioni a presentare due squadre in finale. Madrid sarebbe seconda soltanto a Milano, che nel lontano 1994 portò Milan e Inter a vincere Champions ed Europa League.

I successi di Milan e Inter

Atene e Vienna sono infatti due città che rievocano dolci ricordi per le due società milanesi. Il 26 aprile di quell'anno, l'Inter di Walter Zenga sollevò al cielo la vecchia Coppa Uefa battendo di misura il Salisburgo (oggi avversario del Marsiglia di Rudi Garcia) grazie al gol indimenticabile di Nicola Berti. Qualche settimana più tardi, fu invece il Milan di Fabio Capello a zittire il compianto Johan Cruijff.

Ad Atene i rossoneri vinsero 4 a 0 contro il Barcellona di Romario attendo in mostra un Dejan Savicevic straordinario e autore di un gol rimasto nell'immaginario di ogni tifoso milanista. Le due squadre milanesi, nonostante la doppia vittoria, non si incrociarono però nella Supercoppa europea. In quegli anni a disputare la partita erano infatti la vincitrice della Coppa dei Campioni e quella della Coppa delle Coppe. Il Milan vinse anche quella, al termine del doppio confronto con l'Arsenal di George Graham.