Tra i protagonisti in negativo della rocambolesca sconfitta della Juventus contro il Manchester United, c'è Wojciech Szczęsny. Il portiere polacco non immune da responsabilità legate al posizionamento in occasione del gol di Mata, è finito nell'occhio del ciclone anche per l'errore in occasione dell'autorete di Alex Sandro che ha sancito la sconfitta dei bianconeri. Pioggia di critiche per l'ex di Arsenal e Roma, anche da oltremanica: tra i più duri nei confronti del nazionale polacco, due ex United come Paul Scholes e Owen Hargreaves.

Gli errori di Szczesny in Juventus-Manchester United

Dopo Juventus-Manchester United 1-2, Wojciech Szczesny è finito sul banco degli imputati. Non sono state perdonate all'estremo difensore le incertezze in occasioni dei due gol. Sulla punizione di Mata, l'ex di Arsenal e Roma ha commesso un errore di posizionamento facendosi superare da una traiettoria non imparabile. Sul gol vittoria dei Red Devils ecco l'incertezza in uscita sul cross spiovente, con le sfortunate deviazioni di Bonucci prima e Alex Sandro poi che hanno regalato il 2-1 agli avversari.

Szczesny punto debole della Juventus, l'attacco di Paul Scholes

Oltremanica dunque critiche feroci per il portiere soprattutto da due ex calciatori che ricoprono attualmente il ruolo di opinionisti. La grande gloria del Manchester United Paul Scholes ai microfoni di BT Sport è stato durissimo su Szczesny considerato non all'altezza della Juventus, anzi il punto debole della squadra: "Non ha fatto bene il suo lavoro, è il loro punto debole. Avrebbe potuto uscire, ma è stato indeciso. Ha faticato per cinque anni all’Arsenal e non mi sembra che sia migliorato".

Anche Hargreaves critica Szczesny e rimpiange Buffon

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'altro ex centrocampista del Manchester United Owen Lee Hargreaves. Quest'ultimo ha evidenziato anche il possibile rimpianto della Juventus per aver perso un estremo difensore come Gigi Buffon: "Chi ha mai vinto la Champions senza un portiere di livello mondiale? Questa squadra si è preparata per vincere la Champions League e le persone dietro le quinte staranno pensando di aver perso delle chances, ora che Buffon se ne è andato".