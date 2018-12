Non è la prima volta che Ricardo Quaresma perde la testa in campo. Mister Trivela però questa volta l'ha combinata grossa: fallo killer ed espulsione diretta in Besiktas-Malmoe, a complicare la situazione della sua squadra già sotto di un gol e poi eliminata a sorpresa dall'Europa League. Un intervento molto pericoloso quello dell'ex Inter che ha rischiato di fare molto male all'avversario.

Quaresma, fallo killer e rosso diretto. Besiktas fuori dall'Europa League

Nella sfida valida per l'ultima giornata di Europa League tra Besiktas e Malmoe, la tensione per la posta in palio ha giocato un brutto scherzo a Ricardo Quaresma. Al minuto 65′ con la formazione turca sotto di un gol, si è reso protagonista di un fallo killer. Un'entrata durissima con il piede destro a martello su Marcus Antonsson intervenuto in scivolata sul pallone. Quaresma ha colpito l'avversario tra tibia e caviglia, rischiando di causargli danni gravissimi. L'arbitro italiano Banti, non ci ha pensato su due volte nell'estrarre il rosso all'esterno offensivo. Con Quaresma out, il Besiktas in inferiorità numerica non è riuscito più a rimediare allo svantaggio e si è arreso: svedesi ai sedicesimi di Europa League e turchi a casa.

Quaresma, quante follie in Turchia

Pioggia di critiche dunque per Quaresma, considerato uno dei colpevoli dell'inaspettata eliminazione del Besiktas in Europa League. Mister Trivela è stato criticato a più riprese per quelli che sui social sono stati definiti come veri e propri "raptus". Non è la prima volta che nella sua esperienza turca, l'ex Inter perde la testa. Già in occasione del confronto caldissimo con il Fenerbahce valido per la Coppa nazionale dello scorso marzo Quaresma colpì con un pugno un avversario, con parapiglia e reazione furiosa sul terreno di gioco. Una situazione simile a quella nata in un Besiktas-Bursaspor del 2016, con una vera e propria rissa di gruppo. Adesso la nuova "follia" per un giocatore che ha confermato il suo alternare "genio e sregolatezza"