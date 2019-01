Luis Muriel può essere considerato a tutti gli effetti il primo colpo di calciomercato del 2019 in Serie A. La Fiorentina ha ufficializzato l'ingaggio del centravanti colombiano che arriva in prestito dal Siviglia. Affare fatto per la Viola che ha beffato il Milan, altra società italiana interessata all'ex di Lecce, Udinese e Samp. Per le visite mediche di Luis Muriel con la Fiorentina però bisognerà aspettare, visto che le stesse sono state rimandate a sorpresa

Fiorentina, perché le visite mediche di Luis Muriel sono state rimandate

Luis Muriel non ha sostenuto e non sosterrà oggi le visite mediche con la Fiorentina, il suo nuovo club. Il centravanti colombiano prelevato dal Siviglia avrebbe dovuto sostenere nella giornata odierna i test con la società viola nel capoluogo toscano, nel primo pomeriggio. E invece ecco il piccolo colpo di scena, con il rinvio a domani. Ma perché le visite mediche di Muriel con la Fiorentina sono state rimandate? Il motivo, secondo quanto riportato dall'Ansa, è legato ad un ritardo aereo che ha posticipato il suo arrivo a Firenze in serata.

Quando potrebbe esordire con la Fiorentina Luis Muriel

Nella giornata di domani 3 gennaio, Luis Muriel potrà dunque sostenere le visite mediche con la Fiorentina preludio poi all'inizio della sua avventura in viola sul campo. Nella giornata di sabato, il duttile attaccante colombiano dovrebbe sostenere il primo allenamento con la maglia viola, per poi partire per il ritiro a Malta agli ordini di mister Pioli. Quest'ultimo spera di poter contare sul ragazzo già per il primo impegno del 2019, ovvero la trasferta di Coppa Italia contro il Torino del 13 gennaio

Muriel-Fiorentina, dettagli dell'operazione di calciomercato

I dettagli dell'operazione di calciomercato Luis Muriel-Fiorentina sono ormai noti da tempo. Il calciatore è stato prelevato dal Siviglia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato su cifre tra i 13 e 14 milioni di euro. Con lui Pioli potrà completare il suo reparto offensivo: Luis Muriel, grazie alla sua duttilità può giocare sia nelle vesti di esterno offensivo che in quelle di centravanti. Una risorsa che potrebbe rivelarsi assai importante per i viola.