Luis Muriel-Fiorentina, adesso ci siamo. Dopo l'ufficialità del trasferimento del centravanti colombiano con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato sui 13-14 milioni di euro), lo stesso è finalmente approdato nel capoluogo toscano per sostenere le visite mediche con la sua nuova società. Grande entusiasmo per Muriel, primo colpo di calciomercato del 2019, che ha scelto la Fiorentina dopo aver dato la sua parola al ds Corvino, ed è pronto ad indossare la maglia numero 29 che fu di Bernardeschi.

in foto: http://it.violachannel.tv

Luis Muriel a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina

Firenze e la Fiorentina abbracciano Luis Muriel, primo colpo del calciomercato invernale. Il centravanti, ufficializzato pochi giorni fa, è arrivato nel capoluogo toscano dove si è sottoposto alle visite mediche. Visite che erano in programma nella giornata di ieri, ma che sono state posticipate a causa di un ritardo aereo. Nessun "caso" dunque sul rinvio dei test del colombiano che dopo un repentino ritorno in terra andalusa per raccogliere tutti i suoi effetti personali, partirà con la squadra di Pioli alla volta del ritiro di Malta.

Perché Luis Muriel ha accettato l'offerta di calciomercato della Fiorentina

Sul sito ufficiale della Fiorentina nel frattempo sono state riportare le prime parole di Luis Muriel. Quest'ultimo nel mirino anche del Milan ha spiegato il perché del sì alla Viola, senza mai citare i rossoneri: "Sono molto contento di essere qui, ho parlato tempo fa col direttore (Corvino, ndr) e gli avevo dato la mia parola che sarei venuto. Ho tanta voglia di iniziare, non vedo l'ora di essere in campo e cominciare a giocare. Il calcio italiano lo conosco bene, non vedo l'ora di dimostrare di essere forte". Dopo le esperienze con Lecce, Udinese e Sampdoria dunque nuova esperienza in Serie A per il duttile bomber.

Quale numero di maglia per Luis Muriel alla Fiorentina

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nessun dubbio sul numero di maglia scelto da Luis Muriel per la nuova avventura con la Fiorentina. Il duttile attaccante della Viola dovrebbe indossare la casacca numero 29. Un numero tutt'altro che banale visto che in passato è stato indossato, anche da Federico Bernardeschi nelle stagioni 2012-2013 e 2014-2015, Giampaolo Pazzini (05/06 – 08/09) ed Edmundo (97/98),