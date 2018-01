Bella presenza e un cognome famoso. Tanto è bastato per mettere in piedi un gigantesco caso e mettere in imbarazzo la primogenita di Luis Figo: ex stella di Barcellona, Real Madrid, Inter e della nazionale portoghese. Nei giorni scorsi sono infatti circolati in rete un video hard e alcune foto compromettenti, con protagonista una ragazza che affermava di essere Daniela Figo. Per la ragazza, di appena diciotto anni, è stato uno shock.

Nata dall'unione dell'ex giocatore lusitano e della modella svedese Helen Svedin, Daniela non si è però persa d'animo. Passata la rabbia, ha subito pubblicato un post sul suo profilo Instagram per chiarire il gigantesco malinteso: "La protagonista del video e delle foto non sono io – ha scritto – E' una ragazza che finge di essere me. Voglio che tutti sappiano e capiscano che le immagini sono false e non sono affatto le mie".

A post shared by Luís Figo (@luis__figo) on Dec 15, 2017 at 12:44pm PST

La fotografia con papà Luis.

Vittima dell'ennesimo scherzo di cattivo gusto, che purtroppo per lei è già diventato virale, Daniela si è poi chiesta qual è la ragione di tale ignobile azione: "Non capisco il motivo che si cela dietro tutto ciò – ha concluso la ragazza – e mi rende triste sapere che certa gente faccia tutto questo solo per attirare attenzione, coinvolgendo persone che nemmeno conosce".

Il conforto è arrivato non solo dalla famiglia e dagli amici più stretti, ma anche dai suoi 13mila follower che hanno risposto a lei tramite Instagram. "Le persone sono molto cattive e non si rendono conto del danno che possono causare con queste cose", ha scritto un suo amico "virtuale", di fronte al suo sfogo. Meglio concentrarsi, quindi, su altri scatti. Come, ad esempio, quello che ha condiviso il padre nello scorso settembre: papà Luis e Daniela in occasione del suo primo giorno all'Università del Surrey.