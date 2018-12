La notizia era nell'aria già da diversi mesi, dopo l'annuncio del presidente dell'Eca (e della Juventus) Andrea Agnelli. Dal 2021 ci sarà una nuova competizione europea riservata ai club del Vecchio Continente, che si va dunque ad aggiungere a Champions ed Europa League. Il via libera a questo torneo che prende per ora il nome di UEL2, è arrivato nella giornata odierna dal Comitato esecutivo dell'Uefa che si è riunito oggi a Dublino in occasione dei sorteggi per gli Europei del 2020.

Nuovo torneo europeo riservato alle squadre di club dal 2021, si chiamerà UEL2

L'Uefa dice sì ad un terzo torneo continentale riservato alle squadre di club. Una manifestazione che si va ad aggiungere a quelle già esistenti, ovvero Champions ed Europa League e che prenderà il via dal 2021. L'ok è arrivato dal Comitato esecutivo dell'Uefa che si è riunito nella giornata di oggi a Dublino in occasione della cerimonia del sorteggio dei Campionati Europei 2020. Non è stato ancora reso noto quali squadre prenderanno parte a questo nuovo torneo che prenderà il nome di UEL2.

Qual è la formula e quante squadre partecipano al nuovo torneo dell'Uefa

Quello che invece è stato già definito è il formato di questo nuovo torneo europeo che prenderà il via nel 2021. La UEL2 rispecchierà nella sua struttura e formula, quelle delle coppe già esistenti. Parteciperanno 32 squadre che saranno suddivise in 8 gruppi da 4. Dopo la fase a gironi, subentreranno le formazioni classificatosi al terzo posto nei gruppi di Europa League (come avviene anche tra Champions e Europa League) ci saranno i turni ad eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinali e finale. In tutto dunque spazio a 141 partite che saranno disputate in 15 settimane.

Cosa succede a chi vince il terzo torneo dell'Uefa

Il nuovo torneo dell'Uefa si giocherà esclusivamente di giovedì, come l'Europa League, con alcune partite che si disputeranno alle 16.30. In questo modo non ci sarà nessuna sovrapposizione con le gare della Champions che resteranno in calendario martedì e mercoledì. La vincitrice del torneo, oltre ad un riconoscimento economico che sarà quantificato più avanti, potrà giovare di una qualificazione di diritto alla successiva edizione dell'Europa League