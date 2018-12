L'ultimo gol in campionato di Lorenzo Insigne risale al 2 novembre scorso, mise il proprio nome in calce alla cinquina che gli azzurri rifilarono all'Empoli determinando sconfitta ed esonero di Andreazzoli. Da allora il ‘magnifico' (calciatore italiano più costoso) non è riuscito più ad andare a bersaglio e, eccezion fatta per gli assist contro Atalanta e Frosinone, è stato frenato anche dalla sfortuna (3 legni centrati finora). Cinque gare, 364 minuti senza esultare. Gli restano 3 match – a cominciare da quello con lo Spal, poi arriveranno Inter (26/12) e Bologna (29/12) – prima della pausa di campionato per interrompere il digiuno e contribuire con le sue reti a tenere i partenopei incollati alla Juventus nella speranza di approfittare di un passo falso per ridurre il gap dalla vetta (attualmente distante 8 punti).

Come esorcizzare la malasorte? Insigne ha pensato di darci un taglio e deciso di rifarsi il look cambiando acconciatura, come si evince da un video pubblicato su Instagram nel quale il calciatore del Napoli è seduto davanti alla tv, guarda una partita della Bundesliga mentre il suo barbiere di fiducia gli aggiusta la messa in piega. Basterà per lasciarsi alle spalle il periodo poco felice dal punto di vista realizzativo dopo la recente eliminazione dalla Champions? La speranza per i tifosi partenopei è che sia effettivamente così, considerato il nuovo ruolo che Ancelotti ha cucito addosso al giocatore avvicinandolo un po' di più alla porta.

Quanti gol ha segnato finora in Serie A? Sono sette le marcature in campionato (Lazio, Fiorentina, Parma, Sassuolo, Empoli e una doppietta al Torino in trasferta) che vanno ad aggiungersi ai 3 realizzati nella fase a gironi (Liverpool, 2 al Psg) dalla quale il Napoli è uscito solo per differenza reti rispetto ai Reds.