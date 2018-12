Chi è il calciatore italiano più prezioso che gioca in Italia o all'estero? Ce n'è uno in particolare che nell'ultimo periodo ha visto crescere in maniera esponenziale il proprio valore di mercato. E' Lorenzo Insigne, il numero 24 del Napoli che in Nazionale indossa la maglia numero 10. Secondo le quotazioni del sito specializzato, Transfermarkt, al momento lo ‘scugnizzo' partenopeo non ha eguali in Serie A né in altro campionato europeo. Quanto vale il ‘magnifico'? Una somma di 75 milioni di euro che lo colloca in cima al podio davanti a due ‘vecchie' conoscenze: Marco Verratti del Paris Saint-Germain (70 milioni) e Jorginho del Chelsea (65 milioni), ex compagno di squadra di Insigne e pedina chiave della squadra di Sarri (sotto il Vesuvio come a Londra).

Cinquanta milioni di buoni motivi. Ai piedi del podio, ma inseriti nelle prime cinque posizioni, ci sono un attaccante e un'ala destra. Il primo è Ciro Immobile della Lazio: 10 gol è anche il primo italiano nella classifica marcatori alle spalle di Piatek (12) e Cristiano Ronaldo (11). Quanto vale la punta della Lazio? Cinquanta milioni. Stessa quotazione per il talento della Fiorentina, Federico Chiesa, che a fine stagione potrebbe cambiare maglia (seguito da Juventus, Inter e Napoli).

Chi sono gli altri ‘gioielli' che compongono la top 10? In vetta alla seconda parte del tabellone c'è Federico Bernardeschi della Juventus (45 milioni), seguono a ruota i due milanisti Romagnoli e Donnarumma (40), chiudono a quota 35 milioni Bonucci della Juventus e Lorenzo Pellegrini della Roma.

La Top 10 dei calciatori italiani più preziosi

1. Lorenzo Insigne (Napoli) 75 milioni

2. Marco Verratti (Psg) 70 milioni

3. Jorginho (Chelsea) 65 milioni

4. Ciro Immobile (Lazio) 50 milioni

5. Federico Chiesa (Fiorentina) 50 milioni

6. Federico Bernardeschi (Juventus) 45 milioni

7. Alessio Romagnoli (Milan) 40 milioni

8. Donnarumma (Milan) 40 milioni

9. Leonardo Bonucci (Juventus) 35 milioni

10. Lorenzo Pellegrini (Roma) 35 milioni