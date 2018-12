Chi è il calciatore più prezioso della Serie A? E' italiano oppure straniero? In quale squadra gioca? E' sudamericano, indossa la maglia della Juventus. Paulo Dybala, 25 anni, è il calciatore che ha visto salire maggiormente la propria quotazione di mercato come indicato dal sito specializzato Transfermarkt: 110 milioni di euro, 10 in più anche di Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi che ha agganciato la stella portoghese nella graduatoria che fa riferimento alla Serie A. Un tridente da oltre 300 milioni di euro, immaginate cosa significa averli nella stessa squadra… a Torino ci avevano pensato se è vero – come svelato da Wanda Nara in questi giorni caldissimi per il rinnovo del contratto del marito/giocatore – che nella scorsa estate la ‘vecchia signora' aveva pensato di mettere sul piatto 50 milioni e Higuain per convincere l'Inter a privarsi della punta. Ci fosse riuscita, la squadra di Allegri avrebbe avuto in rosa un parco attaccanti pazzesco: la Joya, Mandzukic, CR7 e Maurito. La storia, però, è andata diversamente.

Il top, il flop e la rivelazione sul mercato

Insigne top. Lorenzo Insigne è tra i calciatori che, da Sarri ad Ancelotti, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella nuova veste tattica cucitagli addosso dal neo allenatore. Spostato più vicino alla porta (come si dice in gergo), ha dato maggiore qualità all'attacco azzurro. Di quanto è aumentato il suo valore? Fino a 75 milioni, somma che lo colloca in cima alla lista dei calciatori italiani più preziosi (alle spalle c'è Verratti con 70 milioni).

Lorenzo Insigne è tra i calciatori che, da Sarri ad Ancelotti, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella nuova veste tattica cucitagli addosso dal neo allenatore. Spostato più vicino alla porta (come si dice in gergo), ha dato maggiore qualità all'attacco azzurro. Di quanto è aumentato il suo valore? Fino a 75 milioni, somma che lo colloca in cima alla lista dei calciatori italiani più preziosi (alle spalle c'è Verratti con 70 milioni). Milinkovic-Savic flop. La delusione? Una in particolare, considerate le aspettative che c'erano su di lui. Si tratta del centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, che nell'estate scorsa – complice il Mondiale – venne definito dal presidente Lotito un tesoro da 120 milioni di euro. Cifra al di sotto della quale non avrebbe accettato offerte. Valore al ribasso, per adesso, considerato il trend di rendimento post Russia 2018: 75 milioni – secondo Transfermarkt.

La delusione? Una in particolare, considerate le aspettative che c'erano su di lui. Si tratta del centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, che nell'estate scorsa – complice il Mondiale – venne definito dal presidente Lotito un tesoro da 120 milioni di euro. Cifra al di sotto della quale non avrebbe accettato offerte. Valore al ribasso, per adesso, considerato il trend di rendimento post Russia 2018: 75 milioni – secondo Transfermarkt. Exploit di Koulibaly. Kalidou Koulibaly del Napoli, difensore centrale senegalese: è lui il giocatore che più di tutti ha spostato su di sé riflettori. Quanto vale? Il presidente De Laurentiis non accetterà richieste inferiori ai 120 milioni di euro, una somma altissima a fronte della quota ‘reale' suggerita dal sito specializzato: 70 milioni che fanno di lui il difensore più prezioso del campionato davanti a Milan Skriniar, de Vrij e Manolas.

Serie A, la Top 11 più preziosa della Serie A

La formazione più preziosa del campionato è molto simile a quella delle ultime settimane. Cambia poco se non il valore dei protagonisti che nel complesso portano la Top 11 di Serie da 765 milioni a 805 milioni.

Schierata con il modulo 4-2-3-1, ecco chi compone la squadra: tra i pali c'è Donnarumma del Milan (40 milioni); difesa nella quale spiccano gli esterni della Juventus Aleax Sandro (50 milioni) e Joao Cancelo (55 milioni), pacchetto centrale con Koulibaly del Napoli (70 milioni) e Skriniar dell'Inter (60); centrocampo ‘di lotta e di governo' con Pjanic (70 milioni) e Milinkovic-Savic (75). Attacco affidato a Mauro Icardi (100) supportato da un tridente incredibile: Dybala (110) al centro con Insigne (75) e Ronaldo (100) ai lati.