Quanto guadagna Georgina Rodriguez? È la domanda ricorrente che si aggiunge ai quesiti più ricorrenti sulla modella spagnola, compagna di Cristiano Ronaldo. La partecipazione al Festival di Sanremo ha acceso su di lei i riflettori del gossip, anche quello più sfrenato che ricama intorno alla fiaba della ex commessa di un negozio d'abbigliamento che conquista il cuore di uno dei campioni più forti e ricchi al mondo. E così il "quanto è alta" (168 cm) e il "quanti anni ha" (26 anni, 7 di differenza con CR7 che oggi ne ha 33) quasi passano in secondo piano rispetto alla curiosità sui cachet e gli ingaggi milionari della donna.

Non è chiaro quanto abbia incassato per salire sul palco dell'Ariston accanto ad Amadeus (dai 25 mila euro, secondo la versione ufficiale mai confermata, ai 140 mila rivelati dalla ridda delle indiscrezioni) e se la somma ricevuta sia stata poi effettivamente donata in beneficenza all’ospedale dei bambini Regina Margherita di Torino, però in Spagna hanno fatto un po' di conti in tasca alla "signora Ronaldo".

È stata l'emittente iberica Telecinco – canale privato del Gruppo Mediaset – a svelare un ulteriore dettaglio sulle finanze di Georgina: secondo quanto spiegato nel servizio, riceverebbe un assegno mensile tra i 50 mila e i 100 mila euro per coprire le spese personali e badare ai 4 figli (Cristiano jr e i gemelli Eva e Mateo nati da madri surrogate, e Alana Martina, nata dalla relazione con CR7). Cifre ufficiose, perché non c'è mai stato alcun elemento tangibile che confermasse riscontri del genere.

Così come ufficiose sono le somme che alimentano l'immagine/brand della donna molto ricercata dai grandi marchi della moda e dello showbiz per fare da testimonial. Al momento – considerato anche il numero dei followers – la Rodriguez percepirebbe 8 mila euro per ogni post su Instagram (sì da veicolare i prodotti di alcune aziende) o addirittura 100 mila euro per rilasciare un'intervista.