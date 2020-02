Dall'impiego in un negozio di abbigliamento al futuro da manager fino al palco di Sanremo 2020 il giorno dopo il 35° compleanno di Cristiano Ronaldo. La vita di Georgina Rodriguez è cambiata da quando Cupido ha scoccato la freccia dell'amore colpendo il suo cuore e quello di CR7. Ventisei anni, modella (alta 168 cm) e influencer è uno dei volti femminili del Festival e ha rubato la scena al compagno-campione, sempre sotto i riflettori per l'attività imprenditoriale che gravita intorno al suo brand.

E se il fidanzato-Pallone d'oro guadagna circa 100 milioni di euro all'anno (tra calcio e sponsor), la dolce metà non se la passa male grazie al numero dei followers che seguono i suoi profili social. Instagram in particolare è il luogo dove si danno appuntamento i fans per commentare foto e messaggi che la donna condivide quasi quotidianamente apparendo in palestra, assieme ai figli, in vacanza nei luoghi più esclusivi, allo stadio oppure in campo, sulle copertine dei giornali e più ancora negli sport pubblicitari che ne scandiscono l'appeal di icona che piace allo showbiz.

Quanto guadagna Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez non è solo la compagna di Cristiano Ronaldo, studia per "diventare grande" e secondo una recente inchiesta del tabloid The Sun ha dinanzi a sé un percorso importante: un futuro da manager per occuparsi anche dell'azienda "di famiglia" che ha un patrimonio stimato in circa mezzo miliardo di euro. Cifre che variano spesso e fanno riferimento alla galassia d'investimenti che annoverano risorse immobiliari e finanziarie. Così vuole Ronaldo, che per la gestione degli affari e degli aspetti legali preferisce avere accanto persone molto vicine a lui, di cui fidarsi ciecamente.

Instagram miniera d'oro, quanto vale un suo post

Il rapporto con CR7 ha moltiplicato notorietà e influenza sui social network di Georgina Rodriguez che adesso può contare su circa 16 milioni di followers (15.9 milioni e rotti per la precisione) con appena 378 post pubblicati, oltre un milione in più rispetto ad Antonella Roccuzzo (moglie di Lionel Messi) e quasi 10 milioni in più nel confronto con Wanda Nara, molto attiva sui social network che utilizza per alimentare la propria attività imprenditoriale.

Quanto ha incassato sui social la compagna di CR7

Quanto vale un post di Georgina? Secondo il giornale inglese la stima è di circa diecimila dollari (poco meno di 10 mila in euro). Conti alla mano: moltiplicando il valore di un singolo post per il numero di post editati (378) finora e apparsi sul profilo è possibile calcolare quanto ha guadagnato finora: circa 4 milioni di euro. Il valore, però, è destinato a salire in maniera esponenziale, commisurato al numero di followers. Ecco perché se la capacità di influencer di Georgina Rodriguez dovesse crescere ancora potrebbe anche incamerare introiti da top player del rettangolo verde.

Un esempio? Sia pure con le dovute proporzioni basta dare un'occhiata a un dato in particolare: di recente è stato calcolato che attraverso le attività di sponsorizzazione su Instagram CR7 è arrivato a guadagnare più di 30 milioni di euro grazie a una community di oltre 200 milioni di utenti.