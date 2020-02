Giovedì sera Georgina Rodriguez sarà sul palco dell'Ariston nella terza serata di Sanremo 2020. A "fare il tifo" per lei, che scenderà la scalinata con un pizzico di emozione, ci sarà anche Cristiano Ronaldo: il cinque volte Pallone d'Oro della Juventus è atteso al Festival il giorno dopo il suo 35° compleanno, avrà un posto riservato in prima fila (?) e su di lui si catalizzerà tutta l'attenzione di pubblico e telecamere. Come sarà vestita lei, la fidanzata di uno dei calciatori più forti e glamour al mondo? Quanto costerà l'abito della compagna di CR7 e quale sarà la griffe scelta per l'occasione? Che look sceglierà, invece, il campione portoghese? E quali accessori indosserà, considerati quelli esclusivi e molto lussuosi?

L'emozione di Georgina, al debutto sul palco di Sanremo 2020

Come sta vivendo le ore di vigilia Georgina Rodriguez? È lei stessa a raccontarlo su Instagram pubblicando un post nel quale non nasconde né emozione né attesa per un evento che la vedrà protagonista.

La mia faccia di felicità nel vedere che Sanremo sta arrivando – ha scritto Georgina -. Giovedì 6 Georgina sta arrivando.

Sorridente e con lo sguardo tra sogno e realtà, ecco come appare la compagna di CR7 nella foto a corredo del messaggio che ha ricevuto migliaia di "mi piace" e moltissimi commenti. Georgina Rodriguez dopo Diletta Leotta (in abito giallo) e Rula Jebreal (vestito con sfumatura colo ghiaccio e tempestato di strass): la serata di martedì dell'Ariston è stata caratterizzata anche dall'intervento delle due primedonne che hanno affiancato Amadeus e Fiorello sul palco.

Ronaldo ha preso in affitto un inter ristorante per Georgina?

Percentuale di ascolti, riverbero sui social nertwork e trend topic potrebbero essere monopolizzati da una delle coppie più fotografate, ricche e ricercate dagli sponsor. Secondo una delle ultime notizie (ne parla Dagospia), Ronaldo avrebbe addirittura preso in affitto un intero ristorante in Riviera così da avere privacy assicurata nel giorno del "debutto" della dolce metà. Canzoni e pallone, un binomio già conosciuto dal Festival di Sanremo considerato quanto accadde qualche anno fa quando al centro dell'obiettivo ci furono Ilary Blasi e Francesco Totti.