Il Liverpool ha chiuso un girone d’andata perfetto. I Reds hanno ottenuto sedici vittorie e tre pareggi, Klopp non ha mai perso e ha un vantaggio di sei punti sul Tottenham, sette sul Manchester City e undici sul Chelsea. Salah è sempre il simbolo della squadra con dodici gol e sette assist in diciannove partite, è decisivo sempre. Ma del ‘Faraone’ però non sempre si parla per le sue gesta, perché adesso Salah rischia una squalifica per un tuffo plateale con cui si è procurato un calcio di rigore.

Il tuffo in Liverpool-Newcastle, Salah rischia due giornate di squalifica

Contro il Newcastle, che ha grandi difficoltà in fase offensiva e pochi punti in classifica, è stato tutto facile per i ‘Reds’ che dopo essere passati in vantaggio in avvio con Lovren hanno trovato il raddoppio con Momo Salah che ha trasformato un calcio di rigore che ha creato nel dopo partita moltissime polemiche. L’egiziano sente un tocco sul braccio da parte di un avversario e va giù, il contatto è lievissimo. L’arbitro vede il fallo, il VAR non c’è e il rigore è rimasto. Dopo la partita si è iniziato a parlare di ‘svenimento’ per Salah che adesso rischia la prova televisiva. La commissione si riunirà con urgenza e già oggi verrà deciso il destino dell’ex romanista che rischia fino a tre turni di stop. La sanzione sarebbe ulteriormente pesante, qualora arrivasse, perché le prossime sfide del Liverpool sono con Arsenal e Manchester City.

Il Liverpool pensa a Dabbur. Salah medita la cessione?

Salah è sempre al centro dell’attenzione, l’egiziano nei giorni scorsi è finito in copertina perché secondo quanto scritto dal quotidiano ‘Jerusalem Post’ il giocatore avrebbe chiesto ai dirigenti del Liverpool di essere ceduto al termine del campionato qualora i Reds acquistassero l’attaccante israeliano Munas Dabbur, grande protagonista in Europa League con il Salisburgo. L’entourage del calciatore ha seccamente smentito questa notizia, definita priva di fondamento.