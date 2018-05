Mohamed Salah ha sospeso il Ramadan per essere al meglio della sua condizione fisica sabato per la finale di Champions League contro il Real Madrid. L'attaccante egiziano, che ha rispettato il tradizionale digiuno dal 16 maggio, si è fermato per questi giorni più critici: a rivelarlo è Rubén Pons, il fisioterapista spagnolo che lavora a stretto contatto con la stella del Liverpool, a El Transistor de Onda Cero: "Per quanto ne so a Marbella ha fatto il Ramadan, ma per questi giorni è stato stabilito un piano. Giovedì, venerdì e il giorno della partita non lo farà, quindi non lo influenzerà, dopo la finale lo riprenderà".

Salah non è il primo sportivo musulmano che ad un certo punto si separa dal Ramadan, in realtà è una pratica normale. Salah potrebbe farlo senza troppi problemi perché è in una di quelle situazioni in cui è permesso interrompere il digiuno, ovvero il fatto di essere fuori più di 77 km dalla città in cui si vive permette di posticipare la fine a dopo il Ramadan. Quindi, Momò Salah dovrebbe allungare il digiuno per i giorni che ha interrotto.

Tuttavia, la decisione finale di Salah contraddice ciò che è stato pubblicato in Egitto, dove si presumeva che Salah avrebbe giocato la finale dell'Olimpiade di Kiev a stomaco vuoto: inoltre, secondo il quotidiano egiziano Al Masry al Youm, la famiglia del futuro avrebbe sacrificato persino tre vitelli prima della finale come tradizione per una partita così importante come quella che affronterà Salah.

Jurgen Klopp, che era molto preoccupato peer questa situazione, avrò sicuramente tirato un sospiro di sollievo in vista della partita di domani sera. Non ci sono informazioni, invece, sulle scelte di Sadio Mané, anche lui musulmano e della stessa idea dell'ex Roma almeno fino a ieri.