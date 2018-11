Il Liverpool punta tutto sul suo magico tridente, quello che ha portato i Reds fino alla finale di Champions League del 2018. Dopo i rinnovi di Mohamed Salah e Roberto Firmino è giunto pure quello di Sadio Mané, che ha prolungato il suo contratto fino al 2023: “Per me questo è un grande giorno, sono molto felice”. Il Liverpool continua a programmare il suo futuro ovviamente guardando al presente, il grande sogno è il successo in Premier League che manca dal 1990.

Mané rinnova fino al 2023 con il Liverpool

Sadio Mané, che pochi giorni fa è uscito dal campo in lacrime perché contestato pesantemente dai tifosi del Senegal in un match di qualificazioni alla Coppa d’Africa, ha ritrovato anche pubblicamente il sorriso. L’attaccante ha firmato fino al 2023 con il Liverpool, che ha dato la notizia con questo comunicato: “Sadio Mane ha raggiunto l’accordo con il Liverpool per il prolungamento del contratto. L’attaccante ha impegnato il suo futuro con il club, svelando tutto il suo entusiasmo”. Il giocatore parlando del rinnovo ha detto:

Sono molto felice, non vedo l’ora di dare tutto per aiutare la squadra a vincere trofei. Quando ho avuto la possibilità di venire qui non ci ho pensato due volte. Questo è stato il club giusto, abbiamo l’allenatore giusto e sono arrivato nel momento giusto.

La carriera di Sadio Mané

Il Liverpool nell’estate del 2016 acquistò il senegalese dal Southampton, lo pagò 30 milioni di sterline. Mané ha iniziato la sua carriera professionistica in Francia, vestendo la maglia del Metz, poi firmò per il Salisburgo: due stagioni, un titolo e 45 reti. Il Southampton lo scova e se lo prende, con i Saints effettua un salto di qualità incredibile. Klopp lo vuole con sé al Liverpool, lo scorso anno ha giocato la finale di Champions, 40 gol e 18 assist in 89 partite ufficiali.