Il Senegal ha vinto anche contro la Guinea Equatoriale nelle Qualificazioni alla Coppa d’Africa, il match non è stato spettacolare ed è stato deciso da un’autorete di Mesa a inizio ripresa. I ‘Leoni della Taranga’ con questo successo si sono qualificati e la prossima estate stanno tra i favoriti per la vittoria finale. Il match è stato da dimenticare per Saido Mané, l’ex attaccante del Liverpool ha avuto una crisi emotiva e in lacrime ha lasciato il campo.

Mané in lacrime

Quando è terminato l’incontro tra Guinea Equatoriale e Senegal l’attaccante del Liverpool si butta a terra e inizia a piangere. I compagni di nazionale lo vedono giù e provano a consolarlo. Mané si rialza, forse perché sente le parole d’incoraggiamento dei compagni, ma dopo pochi secondi però inizia nuovamente a piangere, non vuole farsi vedere da nessuno e si nasconde dietro la sua maglietta, che tira fin sopra gli occhi.

Perché ha pianto Mané?

Inizialmente si era sparsa la voce di un infortunio, che sarebbe stato l’ennesimo per l’attaccante dei Reds e che sarebbe costato caro al giocatore senegalese perché il Liverpool dal prossimo weekend non si fermerà più per un attimo. Ma il giocatore non ha alcun tipo di problema fisico. Secondo i media senegalesi l’esterno offensivo avrebbe pianto perché è stato criticato pesantemente dai tifosi della sua nazionale, che lo hanno fischiato fortemente dopo un clamoroso errore sotto porta. Il giocatore ferito da quei fischi sarebbe emotivamente crollato. L’errore è stato grossolano, il 2-0 mancato non ha inciso sul risultato finale e nemmeno sulla qualificazione ottenuta in scioltezza, e con anticipo, ma nonostante ciò a ogni tocco, dopo quell’errore, c’è stato un brusio da parte dei tifosi senegalesi. E quell’atteggiamento ha ferito e non poco il giocatore del Liverpool.