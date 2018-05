La finale di Champions League 2017/2018 tra Liverpool e Real Madrid potrebbe mettere a posto diverse situazioni che sono irrisolte tra queste due squadre: i Blancos hanno perso l'ultima finale nella massima competizione contro i Reds che, dalla loro, non salgono sul tetto d'Europa dal 2005. Il club britannico ha un passivo positivo contro gli spagnoli sia a livello di vittorie che di reti visto che i precedenti narrano di 5 gare giocate con 2 vittorie per il Real (4 goal) e 3 affermazioni del Liverpool (6 goal). Oltre alla finale del 1981 ci sono altri quattro incontri che vedono la perfetta parità e la gara di Kiev può regalare ulteriore brio e significato ad un confronto davvero interessante a livello storico e statistico.

Liverpool – Real Madrid 0-3 (Ronaldo 23′, Benzema 30′ 41′)

L'ultima volta che si sono incontrati questi due club era la fase a gironi della Champions League 2014/2015 e sia all'andata che al ritorno vinse il Real Madrid: ad Anfield Road lezione di calcio della squadra di Carlo Ancelotti con Karim Benzema che è salito in cattedra sia alla terza e alla quarta giornata del girone con 3 reti in due gare. Goal favoloso di Cristiano Ronaldo su assist di James nella prima gara: tocco sotto del colombiano nello spazio e girata di prima intenzione sul palo lontano. Bellissimo.

Liverpool – Real Madrid 4-0 (Torres 16′, Gerrard 28′ 47′, Dossena 88′)

Sei anni prima, in un doppio confronto valido per gli ottavi di finale, il Real Madrid, contro un suo futuro allenatore (Rafael Benítez) ha subito la sconfitta più pesante in Champions League: dopo la sconfitta dell'andata al Bernabeu ad opera di Benayoun, ecco che al ritorno ad Anfield Road grandina sulla difesa merengue e sotto i colpi di Fernando Torres e Steven Gerrard è affondata la barca di Juande Ramos. Nella notte tinta di rosso c'è anche la firma di un italiano: Andrea Dossena, entrato all'84' per consentire la standing ovation al Nino Torres, riuscì ad infilare la palla alle spalle di Casillas per il poker finale. Una serata che i tifosi del Liverpool ricordano ancora con grande emozione.