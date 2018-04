In attesa di sfidare il suo recente passato giallorosso in Champions, Mohamed Salah continua a vivere il suo momento magico nella Premier League. Gran parte del merito della straordinaria stagione del Liverpool, va infatti ascritto all'attaccante egiziano: inserito dall'associazione calciatori britannica nella formazione ideale del campionato inglese del 2018. Tra gli obiettivi personali del nazionale di Hector Cuper, c'è anche il record di reti che attualmente appartiene ad un grande ex attaccante dei Reds: Ian Rush.

L'ex stella del Liverpool e della nazionale gallese, che vinse due volte la Coppa dei Campioni con la società del Merseyside, nella stagione 1983/84 riuscì a toccare quota 47 reti in 65 presenze: un record che ora Salah punta a raggiungere e battere. "Ho la grande occasione di battere il suo record – ha spiegato l'egiziano – Diventare il numero uno in un club come il Liverpool sarebbe qualcosa di enorme".

Superato Drogba

"Sarò molto felice se batterò questo record, sono a 40 reti ma voglio continuare a segnare e diventare il numero uno – ha continuato Salah, nell'intervista rilasciata al portale britannico indipendent.co.uk – Ho ancora la Champions League per raggiungerlo. Spero di segnare ed aiutare la squadra. Per noi vincere la competizione sarebbe qualcosa di enorme. Scarpa d’Oro? Inutile negarlo, ci sto pensando".

In attesa di capire se riuscirà ad agganciare il mitico Ian, l'ex giocatore della Roma ha intanto frantumato un altro record. Come sottolineato dai tabloid britannici, con la rete segnata al Bournemouth Salah è diventato infatti l'africano più prolifico in una singola stagione del campionato inglese. Trenta reti, che gli hanno permesso di lasciarsi alle spalle una leggende del calcio inglese: l'ex stella ivoriana del Chelsea, Didier Drogba.