Ha evitato Real Madrid e Bayern Monaco, ma Jurgen Klopp proprio non vuol sentir parlare di sorteggio favorevole. Già perché il suo Liverpool dovrà vedersela contro una Roma bella e imprevedibile, reduce dalla clamorosa impresa contro il Barcellona e intenzionata a prendersi la rivincita della finale della Coppa Campioni 1983/1984, persa ai rigori proprio contro i Reds davanti al proprio pubblico.

Liverpool-Roma, Klopp esalta i giallorossi dopo l'impresa sul Barcellona

L'allenatore tedesco del Liverpool in conferenza stampa è intervenuto sull'esito del sorteggio di Champions che in semifinale ha accostato la sua squadra alla Roma di Di Francesco. Un sorteggio tutt'altro che fortunato per Klopp che ha spiegato il perché i Reds dovranno fare molta attenzione ai giallorossi, non dimenticando quanto accaduto ai quarti contro il Barcellona: "Se qualcuno pensa che al sorteggio ci sia andata bene, non posso essere d'accordo: sicuramente non ha visto le sue partite della Roma contro il Barcellona. Nella prima il 4-1 non rispecchia l'andamento della partita, nella seconda loro hanno sfoderato una prestazione incredibile e avrebbero potuto vincere per 5-0".

Liverpool, contro la Roma come contro Bayern o Real

Una volta raggiunte le semifinali dunque, ogni avversaria vale l'altra per un Liverpool che contro la Roma dovrà mettere in campo la stessa grinta e concentrazione, necessaria per superare il City o Bayern e Real, che si affronteranno nell'altro confronto: "Non mi sono messo a pensare ‘grazie Dio abbiamo evitato Real e Bayern'. Io penso che l'importante è stare nelle semifinali e che in ogni caso avremmo avuto della chance di passare, e ora ce le giocheremo contro la Roma. E non andremo nella bellissima città italiana a fare turismo".

Roma fortissima anche senza il grande ex Salah

E quella contro la Roma non sarà sicuramente una sfida come tutte le altre per Salah. L'egiziano grande ex del confronto, sta vivendo un'annata eccezionale ad Anfield. Nonostante la sua assenza la squadra di Di Francesco si è resa comunque protagonista di un'annata eccezionale: "Salah il grande ex? Questo la dice lunga sulla qualità della Roma: tutti sanno che impatto ha avuto Momo sulla nostra stagione, dove sarebbero allora se lui fosse ancora lì?".