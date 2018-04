Pep Guardiola a parte, Jurgen Klopp è certamente l'uomo del momento in Inghilterra. Il tecnico tedesco, arrivato a Liverpool nell'estate del 2015, è infatti atteso da un finale di stagione al cardiopalma con la volata in campionato e soprattutto le due semifinali (ed eventualmente anche la finale) di Champions League. Dopo aver firmato il rinnovo fino al 2022, l'ex guida tecnica del Borussia Dortmund è tornato a parlare del suo futuro in un'intervista rilasciata a Sky.

"Dopo l'esperienza a Liverpool farò sicuramente un anno di pausa – ha rivelato Klopp – è una promessa che ho fatto alla mia famiglia. Ma ad oggi non è nemmeno escluso che, a quel punto, io saluti tutti e smetta di allenare. Io come Heynckes? Ammiro quello che sta facendo, ma non ho intenzione di stare ancora in panchina a una certa età".

Quel contatto con il Bayern Monaco

Il paragone con l'attuale allenatore del Bayern Monaco è calzante, dato che proprio il club bavarese aveva già cercato in passato Klopp e potrebbe farlo nuovamente nei prossimi mesi: "Questa volta però non mi ha contattato nessuno – ha continuato il 50enne nato a Stoccarda – Se il Bayern fosse stato veramente interessato a me, indipendentemente da quello che avrei poi fatto, sarebbe stata una cosa complicata perché ho ancora 4 anni di contratto con il Liverpool e gli inglesi non sono esattamente insoddisfatti di me".

Nel giorno dell'addio ufficiale di Wenger all'Arsenal, il manager del Liverpool pare avere le idee chiare. Di tornare in Germania, almeno per il momento, non se ne parla. Un domani, forse, potrebbe invece accadere: "Se questo succederà un giorno, non lo so – ha concluso il tecnico tedesco – Con il Mainz e il Borussia ho trascorso dei momenti fantastici, probabilmente ci tornerò prima o poi, ma non per forza da allenatore. Questo è un mestiere super intensivo e io non voglio morire in panchina".