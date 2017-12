La trattativa tra il Barcellona e il Liverpool per Philippe Coutinho sta per entrare nella fase più calda. Inseguito dalla società spagnola già nella scorsa estate, quando la dirigenza catalana avrebbe voluto sostituire Neymar con l'arrivo del brasiliano, l'ex attaccante dell'Inter pare dunque più vicino a vestire la "camiseta" blaugrana. Con la riapertura del mercato invernale, e dopo l'offerta estiva di 150 milioni di euro (rifiutata dai Reds), dalla Spagna potrebbe infatti arrivare l'assalto decisivo per il trasferimento del giocatore.

Davanti a questa eventualità, Jurgen Klopp si è mostrato fatalista: "Coutinho pronto a lasciarci? Con l'eccezione del mio matrimonio, nulla è eterno – ha dichiarato ai media inglesi il tecnico tedesco – Vediamo cosa succede. C'è sempre una soluzione. A tutto".

Coutinho capitano.

Alla vigilia dell'ultimo match dell'anno, contro il Leicester ad Anfield Road, Jurgen Klopp ha poi spiegato il motivo della fascia da capitano assegnata proprio a Coutinho in occasione del "Boxing Day" contro lo Swansea: "Con Jordan Henderson e James Milner ai margini del gruppo, ho pensato di darla a lui perché è il nostro giocatore più longevo – ha aggiunto il tedesco – E' stato per questo motivo che ha indossato i gradi di capitano e non ho minimamente pensato che, dopo questa promozione, lui potesse rimanere a Liverpool. E comunque la fascia di capitano è più importante fuori dal campo che dentro".

In attesa di capire quale sarà il futuro del suo attaccante, il manager dei Reds ha concluso parlando dell'ottima condizione di Coutinho: "E' davvero in un buon momento e la fascia abbia potrebbe anche non aver avuto una grande influenza su di lui, visto che è stato molto bravo anche nelle ultime settimane, quando non l'ha indossata".