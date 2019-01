Le ultime notizie di calciomercato raccontano di un asse caldissimo tra Inghilterra e Italia. Protagonista soprattutto il Liverpool che sta pensando alle trattative in vista della prossima estate, quando Klopp potrebbe dover fare i conti con un vero e proprio restyling nel proprio reparto offensivo. E nel mirino del manager tedesco e dei Reds ci sono due stelle della nostra Serie A, che si affronteranno nel prossimo week-end, ovvero Lorenzo Insigne e Ciro Immobile.

Ultime notizie di calciomercato, Liverpool su Ciro Immobile e Lorenzo Insigne

Il Liverpool guarda in Serie A per la sessione di calciomercato estiva. Le ultime notizie raccontano del forte interesse dei Reds per due attaccanti del nostro panorama calcistico, che vestono entrambi la maglia della Nazionale. Si tratta di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, che si stanno rendendo protagonisti di stagioni importanti con le casacche rispettivamente di Lazio e Napoli.

Liverpool, osservatori in Napoli-Lazio per Immobile e Insigne

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com e confermato dalla stampa inglese, il Liverpool invierà su ordine di Jurgen Klopp i propri osservatori allo stadio San Paolo in occasione di Napoli-Lazio, in programma domenica 20 gennaio alle ore 20.30. Un'occasione unica per vedere in azione sia Lorenzo Insigne che Ciro Immobile, in quella che sarà la prima partita di campionato nel 2019.

Quanto valgono sul mercato Immobile e Insigne

Sia Lorenzo Insigne che Ciro Immobile hanno caratteristiche tecniche che potrebbero fare molto comodo a Jurgen Klopp. La capacità di entrambi (soprattutto dell'azzurro) di giocare sia nelle vesti di esterno offensivo che di punta e di garantire tecnica e dinamismo s'integrerebbero bene nello scacchiere dei Reds. Tra il dire e il fare però ci sono di mezzo Napoli e Lazio che non sembrano intenzionate a privarsi delle rispettive stelle, se non dietro il pagamento di cifre importanti. Al momento la quotazione di mercato di Insigne è superiore agli 80 milioni di euro, mentre quella di Immobile si avvicina ai 50 milioni. Appuntamento alla sessione di trattative estiva, con il Liverpool che segue i due gioielli italiani.