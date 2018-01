Il risultato del derby tra Liverpool ed Everton è stato eclissato dalla notizia che Mason Holgate, difensore dei Toffes, ha denunciato Roberto Firmino per razzismo e la Football Association ha già aperto un'indagine per capire cos'è successo.

L'anno era iniziato nel migliore dei modi per i Reds di Klopp con la vittoria in campionato all'ultimo secondo con il Burnely e quella nel derby di FA Cup, grazie alla rete dell'ultimo arrivato Virgil van Dijk, ma tutto questo potrebbe passare in secondo piano se le accuse razziste formulate nei confronti di Firmino dovessero trovare conferma.

Firmino vs Holgate: derby ad alta tensione.

Il fatto. Durante la partita di FA Cup giocata ad Anfield Road ieri sera ad un certo punto la tensione è esplosa: durante un contrasto tra Holgate e Firmino il brasiliano è finito tra gli spettatori e i due si sono ritrovati muso a muso per discutere del fatto. Secondo il difensore dell'Everton Firmino avrebbe usato parole razziste nei suoi confronti e per questo motivo molti suoi compagno lo hanno dovuto calmare dopo il contatto con la punta dei Reds. Anche i media inglesi sostengono che Holgate abbia protestato nei confronti dell'arbitro Robert Madley per le affermazioni razziste dell'attaccante del Liverpool. La FA ha già aperto un'inchiesta sull'accaduto.

Le parole di Klopp: Non ho capito cosa fosse successo.

Jurgen Klopp, nella conferenza stampa post partita, ha parlato di quanto è accaduto tra Firmino e Holgate