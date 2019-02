Un anno vissuto pericolosamente. Un anno di strappi, rappacificazioni. Un anno di botta e risposta a distanza: Icardi vs tifosi, tifosi vs Icardi, Wanda contro tutti. Un anno di chiacchiere sul futuro possibile dell'argentino che a Milano sta bene – dice – ma pretende un ingaggio (9 milioni netti a stagione) che il club non è intenzionato a pagare (fermo a quota 7, bonus esclusi) per rinnovare il contratto. Un anno di voci e mezze frasi, allusioni su squadre interessate, pronte all'offerta e a bussare alla porta dell'Inter per strappare via il calciatore. Un anno in 15 giorni, quanto la finestra temporale che nelle prime due settimane di luglio consente – versando 100 milioni di euro – di far scattare la clausola rescissoria e liberare di fatto il giocatore.

Ma adesso basta, l'avvento a capo dell'area dirigenziale di Giuseppe Marotta ha segnato una cesura netta con il passato e tracciato una linea precisa: ‘comanda' la società, il resto è mormorio da salotto. E nel mormorio da salotto, mai pubblicamente smentite dal marito-calciatore, c'è finito di tutto: dalle polemiche per la biografia fino alla multa rifilata a Icardi per essere rientrato in ritardo dalle vacanze di Natale, in mezzo, a scandire le tappe della crisi ci sono il volo a Madrid per la finale del Super Clasico e quant'altro proferito dalla moglie/agente in diretta tv che s'è rivelato solo un boomerang.

Dieci frasi di Wanda Nara mai piaciute all'Inter