Mentre Croazia e Spagna battagliavano a Zagabria per la sfida di Nations League, l'Inghilterra intera dava il suo addio a Wayne Rooney: arrivato all'ultima partita con la nazionale. In occasione dell'amichevole con gli Stati Uniti, Wembley ha infatti salutato prima e durante la partita l'ex capitano: partito inizialmente in panchina.

L'ultimo atto del "wonder boy" inglese è durato poco più di mezz'ora: tempo di sostituire Lingard (autore di una delle tre reti), prendere il boato del tempio del calcio britannico al suo ingresso, quello dell'abbraccio di un invasore e addirittura di sfiorare il gol. L'ex attaccante dell'Everton, oggi negli States con il DC United, chiude dunque la sua storia con la nazionale con la "medaglia" da miglior marcatore della storia della Nazionale inglese.

Un "brodino" per la Germania

Tra le amichevoli della serata, anche quella della Germania di Joachim Loew. Attesa dalla sfida di Nations League da dentro o fuori con l'Olanda, che potrebbe anche condannarla ad una clamorosa retrocessione, la formazione tedesca ha trovato il sorriso battendo in amichevole la Russia per 3 a 0 con reti di Sané, Sule e Gnabry. In attesa del match della Veltins-Arena di Gelsenkirchen, Loew e suoi ragazzi si metteranno davanti alla televisione per tifare Francia nel match delle prossime ore contro l'Olanda.

In quel caso la Germania avrebbe la possibilità di evitare l'ultimo posto battendo gli "Orange" nell'ultima gara di Nations League. Chi invece è già retrocessa è la Polonia di Lewandowski. Non è un buon momento per i polacchi, che dopo aver perso con l'Italia hanno dovuto abbassare la testa anche contro la Repubblica Ceca: una partita che ha visto tanti "italiani" in campo. A risolverla proprio uno di questi: il sampdoriano Jankto.