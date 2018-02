Sarà un derby di Valencia a forti tinte italiane: Valencia-Levante chiuderà il programma domenicale della ventitreesima giornata della Liga e potrebbe vedere protagonisti due attaccanti che si sono messi in luce in maniera diversa con le rispettive squadre: parliamo, chiaramente, di Simone Zaza e Giampaolo Pazzini. Le due squadre della comunità valenciana hanno visto tanti italiani che ci vestire la maglia bianconera dei Taronges (Carboni, Di Vaio, Moretti, Lucarelli, Tavano) e quella rossoblù dei Granotes (Storari, Riganò, Tommasi, Cirillo, Volta, Acquafresca, Giuseppe Rossi) e la storia continua con questi due bravissimi attaccanti che questa sera si sfideranno in una sfida tutta tricolore.

Si tratta di due storie molto diverse per età, per carriere e per numeri ma c'è un filo conduttore che sembra essere stato scritto proprio per questi due protagonisti e potrebbe chiudersi con la gara che si disputerà al Mestalla questa sera alle 20:45.

Zaza e Pazzo puniscono il Real: percorsi diversi, stesso obiettivo.

Simone Zaza e Giampaolo Pazzini sono due attaccanti che appartengono a epoche e periodi differenti del nostro calcio, hanno fatto percorsi diversi ma nell'impatto con il campionato spagnolo hanno avuto un momento in comune, ovvero realizzare un goal al Real Madrid. Se il ricordo del Pazzo, che entra e fa goal 3 giorni e 11 minuti dopo il suo approdo al Levante, è ancora fresco anche l'attaccante lucano timbra la porta dei merengues alla sua sesta apparizione con la maglia del Valencia con una splendida girata di sinistro che pietrifica Keylor Navas. Nonostante non fosse la sua prima rete con la maglia del club spagnolo, la prima era già arrivata una settimana prima con l'Athletic Bilbao, Zaza festeggiò in maniera incredibile quel goal che gli fece riprendere fiducia in se stesso e iniziare al meglio la nuova avventura.

Se vogliamo forzare il paragone tra i due eventi possiamo dire che si tratta di un percorso simile a quello di Pazzini che a Verona era un peso per Fabio Pecchia e l'ambiente scaligero ma dopo i suoi primi minuti nel campionato spagnolo sembra essere già entrato nei cuori dei tifosi Granotes. Valencia potrebbe rappresentare l'isola felice per un attaccante che in carriera ha fatto goal con tutte le maglie che ha vestito e forse non meritava di essere trattato così da una squadra che ha seguito anche in cadetteria.

Derby per un appartamento tra Pazzini e Coquelin.

Il derby è derby, in campo e fuori, ma, in questo caso la situazione è un po' differente dai soliti canoni e non c'entra nulla Simone Zaza: i protagonisti della vicenda sono il nostro Pazzo e Francis Coquelin, neo acquisto del Valencia. L'attaccante italiano è alla ricerca della sua casa spagnola e ha individuato un appartamento che lo convince ma si tratta dello stesso che è nelle mire anche dell'ex Arsenal. Chi avrà la meglio? Dopo la gara di stasera ne sapremo di più.