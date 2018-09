Il calcio spagnolo si trasferisce oltreoceano. La partita tra Girona e Barcellona valida per la Liga in programma il 27 gennaio 2019 si disputerà infatti negli Stati Uniti. E' questo il frutto dell'accordo tra il massimo campionato calcistico iberico e la Relevent Sports, ovvero la multinazionale di Miami, che prevede lo svolgimento di alcune partite del torneo spagnolo in America per i prossimi 15 anni

La Liga negli Stati Uniti, la prima partita sarà Girona-Barcellona

Girona-Barcellona sarà dunque la partita della Liga che si disputerà negli Stati Uniti il 27 gennaio 2019. Una decisione figlia dell'accordo tra i vertici del massimo campionato calcistico spagnolo e appunto la società d'intrattenimento americana Relevent Sport che fa capo a Stephen Ross, proprietario della squadra di football dei Miami Dolphins. La multinazionale a stelle e strisce che si occupa anche dell'organizzazione dell'International Champions Cup, prenderà sulle spalle anche l'organizzazione di Girona-Barcellona che si disputerà all'Hard Rock Stadium, nell'ambito di un accordo valido per i prossimi 15 anni. Il tutto nato con la volontà di dare un ulteriore impulso al calcio negli States.

La Liga negli Stati Uniti, le iniziative in favore dei tifosi del Girona

La decisione di far disputare partite della Liga negli Stati Uniti aveva già sollevato numerose polemiche da parte dei tifosi, alla luce delle evidenti difficoltà logistiche per poter seguire dal vivo le gare. Ecco allora che gli organizzatori stanno cercando di andare incontro ad i sostenitori spagnoli: come riportato da Sport saranno messi a disposizione ben 1500 voli gratuiti per i tifosi del Girona che hanno già il ticket per la partita. Questi ultimi potranno in caso di soggiorno in hotel lasciare una caparra di 500 o 60 euro che sarà poi restituita alla fine del viaggio. Inoltre ci saranno anche aerei che permetteranno ai tifosi di tornare in patria subito dopo la partita.

Rimborsi per i tifosi che non voleranno a Miami e hanno l'abbonamento

5000 biglietti gratis poi per la gara d'andata in programma al Camp Nou saranno offerti dal Barcellona per i tifosi del Girona che decideranno di non partire per Miami. Chi è in possesso dell'abbonamento, assisterà alla sfida in casa dei blaugrana e resterà a casa invece sarà rimborsato con un 20% di sconto in modo tale alla non perdere il biglietto virtuale di Girona-Barcellona. Per chi non volesse né spostarsi a Barcellona e né volare a Miami lo sconto sull'abbonamento sarà del 40%.

La Bundesliga dice no alle partite all'estero come nella Liga

Quello che è certo è che questa scelta non spegnerà le polemiche anche per i calciatori che hanno manifestato la loro disapprovazione per questa lunghissima trasferta. Nel frattempo dalla Germania è arrivato un secco no all'idea di partite all'estero in stile Liga. Il direttore esecutivo della Lega Calcio tedesca (DFL), Christian Seifert ha dichiarato: "Non giocheremo mai una partita di campionato fuori dalla Germania. Questa è una linea che non supereremo". Il tutto definendo questa prospettiva come "una mancanza di rispetto per i propri tifosi, per i giocatori e, in ultima analisi, per la Major League Soccer".