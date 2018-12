Tutti i tifosi argentini avranno gli occhi puntati sul "Santiago Bernabeu", stadio che questa sera ospiterà la finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. Dopo gli incidenti all'esterno del "Monumental", e la successiva decisione della Conmebol di spostare la partita a Madrid, il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Stasera conosceremo infatti il nome della squadra che potrà alzare la cielo la Champions League sudamericana.

Lo stadio della capitale spagnola sarà ovviamente tutto esaurito. Sono infatti molti i tifosi, residenti e Madrid e arrivati dall'Argentina, che seguiranno il "Superclasico" più atteso e importante della storia di questi due grandi club. Tra loro anche uno spettatore d'eccezione: Leo Messi. Come rivelato dai media sudamericani, l'attaccante del Barcellona raggiungerà il Bernabeu dopo aver ricevuto l'invito dalla RFEF: la Federcalcio spagnola.

Cristiano Ronaldo rimarrà a Torino

Nelle ultime ore, come riportato anche dallo spagnolo "As", si era sparsa la voce di una possibile presenza al Bernanebu anche di Cristiano Ronaldo: anche lui invitato dai vertici della federazione iberica. Un invito che, a quanto pare, CR7 non avrebbe raccolto mandando in fumo il desiderio più grande della RFEF che aveva definito la possibile presenza dei due campioni come "un messaggio meraviglioso per tutto il mondo del calcio".

La Juventus sarà comunque ben rappresentata sulle tribune del mitico impianto di Madrid. A seguire la finale di ritorno di Copa Libertadores, secondo le ultime indiscrezioni, tra i tanti vip del mondo del calcio dovrebbe infatti esserci una piccola delegazione bianconera capitanata da Paulo Dybala: anche lui attratto dall'idea di gustarsi dal vivo l'epico duello tra le formazioni di Marcelo Gallardo e Guillermo Barros Schelotto.