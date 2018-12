Dimenticare l'inferno del "Monumental" e le polemiche per la decisione di giocare la finale di ritorno in terra spagnola. Sono questi gli obiettivi della Conmebol e di River Plate e Boca Juniors: tra poche ore in campo al "Santiago Bernabeu", per la partita decisiva di Copa Libertadores. Alla presenza di migliaia di tifosi argentini che hanno invaso Madrid, tenuti costantemente sotto controllo da un imponente servizio d'ordine, le due squadre ripartiranno dal 2 a 2 della gara giocata all'andata alla "Bombonera".

Come arriva alla sfida il River Plate

Dopo aver sorpreso l'avversario nel primo match, il tecnico dei "Millonarios", Marcelo Gallardo, pare intenzionato a riproporre lo stesso schieramento e gli stessi giocatori dell'andata. Il River Plate scenderà in campo con la difesa a cinque e con la coppia d'attacco già proposta alla Bombonera composta da Gonzalo Martínez e dall'ex Genoa Lucas Pratto: attaccante classe '88, che sette anni fa mise a referto 16 presenze e 3 reti tra campionato e coppe con la maglia del Grifone.

Come arriva alla sfida il Boca Juniors

Barros Schelotto, che tutti i tifosi del Palermo ricordano, è invece alle prese con un dubbio importante che riguarda l'attacco. L'allenatore del Boca Juniors ritrova per la gara di ritorno il portiere titolare Andrada, ma non è ancora sicuro di poter schierare dall'inizio Cristian Pavon: in forse per problemi fisici. Qualora non dovesse farcela, in campo dal primo minuto andrebbe Mauro Zarate (ex Lazio, Fiorentina e Inter), con Carlitos Tevez che partirebbe dalla panchina. A completare il "pacchetto" di giocatori che hanno giocato in Serie A, anche l'ex giallorosso Gago: pronto per dare battaglia a centrocampo.

A che ora e dove vedere in tv River Plate-Boca Juniors

La partita del Bernabeu comincerà alle 20.30 ora italiana, e verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. La trasmissione in streaming potrà dunque essere vista attraverso i soliti dispositivi (computer, smart tv, smartphone e tablet), e sarà inoltre disponibile anche in versione "on demand" per chi non avrà l'opportunità di poterla vedere in diretta e vorrà rivederla in un secondo momento.

Le probabili formazioni

River Plate (5-3-2): Armani; Montiel, Martínez Quarta, Maidana, Pinola, Casco; E. Palacios, Enzo Pérez, Ponzio; Gonzalo Martínez, Lucas Pratto. Allenatore: Gallardo

Boca Juniors (4-3-3): Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Barrios, Nández, Gago; Mauro Zarate, Benedetto, Abila. Allenatore: Barros Schelotto