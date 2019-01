Ottava vittoria consecutiva nella Liga per un Barcellona sempre più primo. La squadra di Valverde ha espugnato il campo del Girona riportandosi a più 5 sulla seconda della classe Atletico Madrid. Protagonista del match, tanto per cambiare, Leo Messi che ha trovato la rete per la settima partita consecutiva in campionato, confermandosi capocannoniere del torneo con 19 gol all'attivo.

Girona-Barcellona 0-2, ottava vittoria consecutiva nella Liga

Il Barcellona ha archiviato la pratica Girona con il risultato di 2-0. Ancora un successo per la formazione di Valverde nella sfida domenicale valida per la 21a giornata della Liga spagnola. Partita subito in discesa per i nerazzurri grazie al gol di Semedo al 9′. In avvio di ripresa poi, i padroni di casa sono rimasti in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Espinosa. Ne ha approfittato il Barcellona per chiudere i conti con il solito Messi. Ennesima perla del numero 10 che con un cucchiaio ha scavalcato il portiere avversario per il definitivo 0-2. Si tratta dell'ottavo successo consecutivo nella Liga per la corazzata di mister Valverde che ripristina il vantaggio sulla seconda della classe Atletico Madrid, distante ora 5 lunghezze. 13 i punti di distacco sul Real, impegnato in serata contro l'Espanyol

Leo Messi, super gol. La Pulce a segno per la 7a partita consecutiva

Ancora una serata da incorniciare per Leo Messi. Lo splendido gol rifilato al Girona, non ha solo spianato la strada al Barcellona per il successo, ma ha avuto anche un peso notevole a livello individuale. La Pulce è infatti andata a segno per la 7a vittoria consecutiva nel campionato spagnolo (Quagliarella però è ancora lontano con gol in 11 partite di fila), portandosi a quota 19 gol nel torneo. Messi è sempre più capocannoniere solitario della Liga (24 i gol complessivi considerando tutte le competizioni). Anche in questa annata dunque il numero 10 è destinato a lottare fino alla fine per la Scarpa d'Oro.