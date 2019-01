Fabio Quagliarella ha trovato la via del gol per l'11a partita consecutiva in Serie A. Il bomber ha segnato anche in Sampdoria-Udinese, realizzando in maniera impeccabile due calci di rigore. In virtù di queste reti, Quagliarella eguaglia il record storico di Gabriel Omar Batistuta stabilito nel novembre 1994. Serata da incorniciare per l'esperto bomber che si prende anche la classifica marcatori della Serie A, salendo a 16 gol e staccando momentaneamente Zapata e Cristiano Ronaldo.

Fabio Quagliarella in gol per 11 partite consecutive in Serie A, eguagliato record di Batistuta

Fabio Quagliarella ha timbrato il cartellino del gol anche in Sampdoria-Udinese. Il bomber che il 31 gennaio spegnerà 36 candeline sulla torta ha realizzato due calci di rigore, uno per tempo, riuscendo così a trovare la via della rete per l'undicesima partita consecutiva in Serie A. Un risultato eccezionale per Quagliarella che eguaglia così il record storico di Gabriel Omar Batistuta. L'ex centravanti della Fiorentina infatti nel novembre del 2004 arrivò a quota 11 match consecutivi in Serie A con almeno un gol a referto. Adesso l'attaccante di Castellammare di Stabia proverà a prendersi il record in solitaria, ovvero a segnare per la 12a partita consecutiva in un match molto particolare, ovvero contro la sua ex squadra Napoli.

Quanti gol ha segnato in Serie A Fabio Quagliarella, superato Christian Vieri

Grazie alla doppietta segnata in Sampdoria-Udinese, Fabio Quagliarella ha raggiunto quota 16 gol in Serie A in questa stagione. E' lui il leader in solitaria della classifica capocannonieri, staccati momentaneamente Duvan Zapata e Cristiano Ronaldo che saranno impegnati domani rispettivamente in Atalanta-Roma e Lazio-Juventus. Quante sono le reti complessive segnate nel massimo campionato italiano dall'esperto centravanti blucerchiato? Quagliarella ha raggiunto quota 143 gol staccando dunque no solo Vincenzo Montella (141) ma anche Christian Vieri, Marco Di Vaio, Benito Lorenzi e Paolo Pulici fermatisi a 142. Nel mirino una leggenda come Sivori a 147. Non male per un calciatore che presto potremmo rivedere con la maglia della Nazionale.