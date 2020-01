Brescia-Milan apre la ventunesima giornata di campionato. A poche ore dal fischio d'inizio del match in programma oggi alle 20.45 (diretta tv su Sky) ecco quali sono le ultime notizie sulle formazioni e sulle possibili scelte degli allenatori, Corini e Pioli. Tra i rossoneri ha destato scalpore l'esclusione di Paquetà: è stato lo stesso calciatore brasiliano a chiamarsi fuori, chiedendo allo staff tecnico di non figurare nella lista dei convocati. Quanto ai padroni di casa, dopo aver strappato un pareggio con il Cagliari in casa, cercheranno bis di prestazione e risultato migliore nell'anticipo di Serie A.

Fattore Ibrahimovic. Al Rigamonti si presenta un Milan rivitalizzato dall'innesto di Ibrahimovic. Da quando Zlatan è in squadra i rossoneri hanno pareggiato con la Samp e hanno vinto contro Cagliari, Spal (in Coppa Italia) e Udinese.

Brescia-Milan, ultime notizie sulle formazioni

Nel Brescia non ci sarà Mario Balotelli, squalificato (due giornate) dopo il "rosso" rimediato domenica scorsa per aver insultato l'arbitro nonostante fosse subentrato da pochi minuti. In attacco ci saranno Donnarumma e Torregrossa. Corini potrà contare anche sui nuovi arrivati, Skrabb e Bjarnason.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Romulo; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Corini.

Sarà Kjaer a giocare al centro della difesa accanto a Romagnoli. Sono queste le ultimissime notizie che arrivano dai rossoneri relativamente alla formazione che si vedrà in campo questa sera a Brescia. In attacco ci sarà ancora Leao accanto a Ibrahimovic. Ante Rebic, autore di una doppietta contro l'Udinese, dovrebbe partire dalla panchina.