Brescia-Milan si gioca venerdì 24 gennaio alle ore 20.45 allo stadio Rigamonti. È la partita valida per l'anticipo che apre la ventunesima giornata del campionato di Serie A. La squadra rossonera ha giovato del ritorno di Ibrahimovic, collezionando due vittorie consecutive. Nel derby lombardo gli uomini di Pioli vanno a caccia di una vittoria che rappresenterebbe il definitivo rilancio verso la zona Europa. La squadra di Corini non vince da dicembre e nelle ultime cinque giornate ha collezionato tre sconfitte e due pareggi e non potrà fare affidamento sul grande ex Mario Balotelli squalificato. L'obiettivo è quello di conquistare punti preziosi per la lotta salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e in streaming grazie alla piattaforma Sky Go.

Dove vedere Brescia-Milan in tv

Brescia Milan sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva per gli abbonati su Sky, che manderà in onda l’evento su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canali 202, 249 e 251 del satellite, e 473 e 483 del digitale terrestre). Appuntamento dunque alle 20.45 di venerdì 24 gennaio per l'anticipo del Rigamonti. La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Gentile con il commento di Massimo Ambrosini.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Brescia e Milan

La partita Brescia-Milan sarà visibile in streaming in due modi: il primo – sempre riservato ai clienti abbonati all'emittente satellitare – è scaricare l'app Sky Go sui differenti dispositivi portatili e non (pc, tablet, smartphone) collegandosi poi alla piattaforma messa a disposizione da Sky; il secondo è usufruire del servizio offerto – sempre da Sky – con Now Tv che permette la visione on-line del singolo evento dietro pagamento dell'apposito ticket. In questo caso Brescia-Milan, anticipo delle 20.45 del venerdì della ventunesima giornata di Serie A, sarà visibile dunque anche sulle Smart Tv e non solo sui dispositivi portatili e computer.