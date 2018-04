E’ tutto pronto, la Champions sta entrando nella sua fase più importante, quella che darà accesso alle semifinali. Sarà l’ultima gara per le italiane? A giudicare dei risultati dell’andata, le speranze di rimonta sembrano essere poche per Juventus e Roma, soprattutto perchè di fronte ci sono avversari che sembrano davvero appartenere ad un altro pianeta: Real Madrid e Barcellona. E’ stata, fino a questo momento però, anche la Champions delle sorprese per quanto riguarda il reparto d’attacco di diversi club che hanno preso parte a questa edizione 2017/2018.

Tanti bomber nuovi, tra lo stupore generale, hanno messo in mostra il loro score realizzativo anche in Champions League dove si sono distinti per continuità sotto porta e per lucidità in quanto a numero di assist e media voto durante le gare disputate. Tra questi, spicca sicuramente l’intero reparto offensivo del Liverpool, quel tridente pazzesco, formato da Firmino e Salah su tutti, con l’aggiunta di Manè, che potrebbe tirare un bel tiro mancino al Manchester City (Guardiola permettendo). Ma andiamo dunque a vedere chi sono gli altri in questa speciale top 5.

I ragazzi di Liverpool

Non ce ne vogliano i tanti attaccanti delle inglesi in Premier League, ma ciò che sta emergendo, quest’anno, di questo Liverpool, è soprattutto la grande voglia di mettere in mostra carattere e determinazione nella fase cruciale della stagione in Champions. Tra i gironi e le fasi ad eliminazione diretta, fino al primo atto dei quarti di finale, l’attacco dei ‘Reds’ è stato sicuramente uno dei più positivi.

Gli uomini? Alcuni insospettabili, altri invece, stavano già emergendo nel grande panorama europeo. Attaccanti centrali, ‘falso nove’ o trequartista non importa, la qualità di Firmino era tangibile ad occhio nudo, anche nella spumeggiante vittoria contro il City. Per il brasiliano, al momento, è di 5 assist e 7 gol, senza tralasciare minimamente il vero fenomeno di questa squadra, ovvero l’ex Roma Salah, di cui parleremo successivamente.

in foto: Tra i primi 10 marcatori di Champions c’è tutto il tridente del Liverpool (Transfermarkt)

Ma ad distinguersi, c’è anche Manè con uno score complessivo in Champions League di 1 assist e 7 gol in 7 presenze. Numeri che fanno assolutamente ben sperare una squadra che a gennaio ha dovuto fare fronte anche alla pesante partenza di Coutinho.

La grande sorpresa Ben Yedder

Quando Vincenzo Montella, esonerato dal Milan, è stato chiamato a salvare le sorti della stagione del Siviglia, c’era grande pessimismo e scetticismo da parte dei tifosi per il fatto di aver affidato la panchina ad un tecnico che era stato da poco cacciato da un altro club in fase di rilancio come i rossoneri. Ma al momento, senza ‘gufare’ l’ex aeroplanino, la conquista dei quarti di finale, avvenuta miracolosamente all’Old Trafford contro il Manchester United di Mourinho, ha già il sapore di rivalsa.

Il merito? Sicuramente di una squadra che fa del bel calcio la sua fonte essenziale ma anche della vena realizzativa di un certo Ben Yedder. L’attaccante francese, di origine tunisina, classe 1990, che ha già realizzato 8 gol in Champions e praticamente da solo sta tenendo alto il tenore realizzativo della squadra di Montella che sogna il colpaccio in Germania in vista della gara di ritorno proprio contro i bavaresi.

Werner fuori a testa alta

E’ senza ombra di dubbi la squadra che sta sorprendendo di più in questi ultimi due anni. Una cavalcata incredibile dalle leghe minori fino alla Bundesliga, per arrivare a Champions ed Europa League (eliminando il Napoli). Stiamo ovviamente parlando del Lipsia dei miracoli che sta facendo benissimo in Germania ma anche in Europa. In Champions si è messo in evidenza, oltre che in campionato, Timo Werner, il bomber tedesco capace di realizzare ben 3 gol nella manifestazione dalla coppa con le grandi orecchie e ben 4 più 3 assist in Europa League dove ha superato il turno battendo il Napoli di Sarri.

in foto: La carriera e la stagione attuale di Werner (Transfermarkt)

Una squadra quadrata che punta molto sulle sponde e sulla vena realizzativa di questo attaccante che realizza 1 gol ogni 187 minuti in campionato (11 le marcature in 27 partite) e che già alla sua età, classe ’96, ha già raggiunto a quota totale di valore di mercato pari a 60 milioni di euro. Sicuramente una grandissima sorpresa per tutti.

Il Tottenham brilla anche con Son

Se Dybala e Higuain non avessero combinato il più grande dei colpacci nel tempio di ‘Wembley’, forse avremmo parlato di un altro Tottenham sicuramente lanciatissimo e galvanizzato anche in Champions. I meriti di questo successo vanno attribuiti sicuramente all’ottimo lavoro di Pochettino, ma anche ad un attacco che, nonostante un Harry Kane formato monstre, ha potuto contare su un altro pezzo da novanta degli ‘Spurs’, ovvero quel Son che adesso sta facendo impazzire l’Europa.

Per il coreano, sono stati 4 i gol che è riuscito a piazzare il calciatore con cui, ancora oggi, la squadra inglese si trova al quarto posto come attacco più prolifico di questa edizione della Champions League con 11 gol totali, considerando anche i 7 più 2 assist del bomber inglese.

in foto: L’evoluzione di mercato di Son (Transfermarkt)

Continuando così, potremmo davvero vedere l’ennesima inglese uscire dalla Premier ed imporsi anche sul grande palcoscenico del calcio europeo dopo gli exploit di Liverpool e dello stesso Manchester City.

I numeri incredibili di Salah

Ve lo avevamo promesso e siamo stati di parola. Già, perchè dopo aver elogiato l’operato stagionale, in termini realizzativi e di prestazioni, di Firmino e Manè, non potevamo isolare e analizzare i numeri incredibile di Momo Salah con la maglia del Liverpool. Pensate solo che una volta acquistata dalla Roma, l’egiziano aveva un valore di mercato pari a 35 milioni di euro, accettabili per un calciatore che con i giallorossi a tratti era discontinuo.

Ma ora, la dirigenza capitolina, si starà mangiando le mani vedendo che dal mese di ottobre (40 milioni), ad oggi, il suo valore è raddoppiato fino a toccare gli attuali 80 milioni. Una valorizzazione massima del calciatore da parte di Jurgen Klopp che gli ha affidato praticamente le chiavi dell’attacco lasciandolo divertire insieme ai suoi ‘compagni di merende’ (Firmino e Manè). Un rendimento straordinario che ora lo vede a quota 29 gol, 10 assist in 31 gare in Premier con una media gol di 1 rete ogni 86 minuti.

in foto: Lo straordinario rendimento stagionale di Salah (Transfermarkt)

Numeri assolutamente pazzeschi che in Champions si incrociano con uno score attuale di 7 marcature e 3 assist in 9 gare giocate fino ad ora. Calciatore assolutamente immenso che adesso sogna il grande colpo portando i ‘Reds’ alle semifinali.