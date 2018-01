Non è un momento facile per Cristiano Ronaldo. I pochi gol stagionali (16 complessivi, 4 appena nella Liga), la presunta delusione per le mancate promesse sull'ingaggio del presidente Perez e le voci sulla volontà di tornare allo United sono la fotografia della situazione attuale del Pallone d'Oro. A stringersi al suo fianco allora, ecco la famiglia e in particolare le sorelle Katia e Elma che su Instagram hanno consolato alla loro maniera il celebre fratello, incoraggiandolo a tenere duro.

Il messaggio di Katia Aveiro per Cristiano Ronaldo su Instagram.

La sorella di CR7 ha postato su Instagram una foto del fratello che si rammarica, inginocchiato sul terreno di gioco con le mani in testa. Il tutto accompagnato da un lungo messaggio per ripercorrere la carriera del fenomeno portoghese che a suon di sacrifici e lavoro duro si è spinto sempre più in là, conquistando trofei e superando record. Ronaldo dunque è sempre riuscito a smentire tutti sul campo e per la Aveiro continuerà a farlo.

in foto: Il messaggio della sorella per incoraggiare CR7

La carriera di CR7 e i tanti luoghi comuni superati.

Queste le parole della cantante portoghese: "Volevo dirti solo questo Cristiano. Quando arrivasti a Lisbona all'età di dodici anni, pieno di lacrime e speranze, dissero che eri solo un altro ragazzo di Madeira. In meno di cinque anni hai giocato nella squadra principale dello Sporting. Quando hai fatto le prime partite con la prima squadra, hanno detto che eri solo un giovane di talento Pochi mesi dopo hai firmato per il Manchester United. Quando sei arrivato in Inghilterra hanno detto che eri solo una promessa. In sei stagioni hai fatto 118 gol. Quando il Real Madrid ti ha assunto, hanno detto che eri solo un nome per vendere le maglie. Dal 2009, hai segnato 422 goal in 418 partite e hai praticamente battuto tutti i record che potevi battere con il club. Quando hai ricevuto il primo Pallone d'oro nel 2008, hanno detto che sarebbe stato anche l'ultimo. Ne hai guadagnati altri quattro. Quando sei diventato capitano della squadra nazionale, hanno detto che eri solo un altro capitano senza carisma, senza spirito di comando. Nel 2016 sei stato il primo portoghese a vincere gli Europei".

La sorella di Ronaldo contro i detrattori.

Ed ecco in chiusura la stilettata nei confronti dei detrattori del campionissimo del Real Madrid, che speculano sul suo momento no: "Ora che non segni come un alieno da due o tre partite, dicono che sei un altro calciatore a fine carriera. Quasi finito, prima dell'ultima curva verso il basso. Non ti preoccupare, quando sorridendo con un trofeo in cima alla Tour Eiffel, o quando segnerai un'altra rete decisiva o infrangerai un altro record, troverai tutti lì ha guardarti in alto. Per applaudirti ovviamente. Povera gente, questo è quello che resta. Con stima e grazie".

A post shared by Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) on Jan 15, 2018 at 7:31am PST

Cristiano eletto da Dio, per la sorella Elma.

E a ruota di Katia Aveiro ecco un altro messaggio su Instagram, questa volta da parte della sorella maggiore Elma. Quest'ultima ha postato la stessa foto, dedicando però a Cristiano poche parole ma più incisive. CR7 è stato definito addirittura "l'eletto da Dio": "Amore della mia vita, al momento giusto darai le risposte. Dio sa quando, e al momento giusto vedremo chi è caduto realmente. Sei l'eletto da Dio e lo vedranno tutti, sarà al tuo fianco fino al mio ultimo respiro. Sei il mio re, il mio eroe".