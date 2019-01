Due calciatori in bilico e un terzo che può arrivare a gennaio negli ultimi giorni di mercato. Sono ore caldissime in casa Inter alle prese con le posizioni di Perisic e Candreva (entrambi scontenti e pronti a trasferirsi altrove) e la trattativa per Yannick Ferreira Carrasco. Il 31 ci sarà lo stop ufficiale alla sessione invernale ma a giudicare dall'evoluzione della situazione tutto può succedere. Un segnale tangibile è rappresentato dalle parole di Giuseppe Marotta a Sky Sport.

Perisic ha chiesto di essere ceduto – ha ammesso l'amministratore delegato – e dobbiamo cercare di accontentarlo rispettando il valore patrimoniale. Aspettiamo cose concrete. Contatti Carrasco-Candreva? Ausilio sta facendo un ottimo lavoro: io li definirei sondaggi, dobbiamo aspettare che diventino concreti. Per ora non c’è nulla di fatto.

Dove può andare il croato? La Premier e l'Arsenal sembrano la destinazione più plausibile visto il gradimento da parte del calciatore e dei Gunners. Per raggiungere l'intesa economica, però, è necessario che tutti i pezzi del mosaico s'incastrino… a cominciare dalla formula che i nerazzurri vorrebbero come cessione a titolo definitivo oppure prestito con obbligo di riscatto. Le prossime ore saranno decisive al riguardo anche se, allo stato dei fatti, Perisic è più lontano dall'Inter.

La Premier e l'Arsenal sembrano la destinazione più plausibile visto il gradimento da parte del calciatore e dei Gunners. Per raggiungere l'intesa economica, però, è necessario che tutti i pezzi del mosaico s'incastrino… a cominciare dalla formula che i nerazzurri vorrebbero come cessione a titolo definitivo oppure prestito con obbligo di riscatto. Le prossime ore saranno decisive al riguardo anche se, allo stato dei fatti, Perisic è più lontano dall'Inter. In lista di sbarco anche Antonio Candreva. L'ex Lazio potrebbe essere addirittura inserito nella transazione con il club cinese del Dalian Yifang così da innescare lo scambio con Ferreira Carrasco. E' destinato a partire verso l'Oriente? Non è detto però è certo, come ammesso anche dal suo agente Federico Pastorello, che ha manifestato la volontà di andar via.

Incontro con l'Udinese per Rodrigo De Paul

Carrasco subito e Rodrigo De Paul a fine stagione oppure entrambi insieme… sempre che riescano le manovre di cessione dei due esterni attuali. Nella giornata di lunedì i nerazzurri incontreranno l'Udinese per valutare i margini dell'operazione che potrebbe subire un'accelerata in caso di partenza di Perisic.