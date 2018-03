Michelly Sander ha 19 anni, è una modella di origini brasiliane fidanzata da meno di un anno con l'attaccante dell'Atalanta, Andrea Petagna. Affrancatosi dalla relazione con Alessandra Chiodini, la 22enne punta triestina ha ritrovato l'amore tra le braccia della ragazza che ha saputo chiuderlo in un angolo come nessun marcatore riesce a fare. E pazienza se su Instagram condivide foto talvolta abbastanza disinibite da scatenare la gelosia del calciatore… pure questo fa parte del gioco social e del gossip che piace ai voyeur mediatici e un po' fa anche brand. In fondo, è abituata a essere paparazzata: fu così ai tempi della relazione con Niccolò Bettarini (figlio di Stefano, l'ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura), fu così anche quando si accompagnò al campione della MotoGp, Jorge Lorenzo.

La gelosia fa parte del gioco. Difficile da accettare ma tra le conseguenze dell'amore – diciamo così – c'è anche questo. E' dura farsene una ragione… soprattutto quando sei in ritiro e non puoi essere accanto alla tua amata: e allora capita di lasciarsi prendere dalla gelosia quando, scorrendo le foto sul telefonino, te ne capita una con trasparenze da capogiro. "Copriti", scrisse il giocatore in un commento all'immagine che mostrava la fidanzata in tutta la sua prorompente sensualità.

Estroversa, sincera, impulsiva e orgogliosa. A letto le piace sperimentare nuove idee, le fantasie assieme a un partner che – dice nell'intervista a Playboy – abbia le "stesse pazzie". E' questa la ricetta perfetta sotto le lenzuola secondo la giovanissima modella sudamericana che agli uomini, per sedurre una donna, consiglia di "usare il linguaggio del corpo è importante, agire più che parlare altrimenti diventa noioso". Poi, se proprio la scintilla non è ancora scoccata, c'è una cosa che può far cadere ogni barriera: "Per me conta molto anche il bacio, è il primo contatto fisico da lì sai più o meno come andrà a finire".

Qual è la parte del corpo che preferisce? Le dimensioni contano, e come se contano… però, devono essere quelle giuste. E non sono (solo) quelle che voi immaginate. "Il lato B e i piedi – almeno per quanto riguarda sé stessa -. In un uomo le gambe, che devono essere lunghe e forti, le labbra carnose, occhi intensi e mani grandi".